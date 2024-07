खूंखार मगरमच्छ को पालतू समझने की गलती कर बैठा शख्स, जबड़ों के बीच डाला दिया सिर और फिर...

कहते हैं कि खूंखार जगंली जानवरों को पालतू समझने की गलती भूल से भी न करें, इसका अंजाम कई बार बेहद खौफनाक साबित होता है, जैसा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखने को मिल रहा है. अक्सर फिल्मों या फिर रियलिटी शो में भी खतरनाक जानवरों के साथ कई सारे स्टंट देखने को मिलते रहते हैं, जो कि स्टंट प्रशिक्षकों की देखरेख में किए जाते हैं. यह वीडियो भी इसी का उदाहरण है कि, कई बार लोग जाने-अनजाने किस तरह ओवर-कॉन्फिडेंस में अपनी खुद की ही जान जोखिम में डाल देते हैं. वीडियो में एक शख्स खूंखार मगरमच्छ के साथ स्टंट करने की कोशिश करता नजर आ रहा है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसे वो शायद जिन्दगी भर न भूले.

मगरमच्छ के साथ स्टंटबाजी पड़ी भारी (Man Viral Stunt With Crocodile)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस वीडियो को @NeverteIImeodd नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें एक शख्स मगरमच्छ के साथ खौफनाक स्टंट करता दिखाई दे रहा है. इस बीच 'खतरों के खिलाड़ी' बनने के चक्कर में शख्स के साथ कुछ ऐसा होता है, जिसे देखकर उसके साथ-साथ वहां मौजूद लोगों का भी दिल दहल उठता है. देखा जाए तो खूंखार जंगली जानवरों के साथ स्टंट करते समय कई तरह के एहतियात बरते जाते हैं, लेकिन यह शख्स तो मगरमच्छ के मुंह में अपना सिर डालकर स्टंट करना चाह रहा था. वो जैसे ही मगरमच्छ के जबड़ों के बीच अपना सिर डालता है, मगरमच्छ तुरंत शख्स के सिर को अपने मुंह से दबोच लेता है. इस बीच वहां मौजूद लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं.

यहां देखें वीडियो

भयानक स्टंट (Man Was Trying To Do Stunt With Crocodile)

वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में सिर्फ एक सटीक शब्द लिखा गया है, 'ओवर-कॉन्फिडेंस.' वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, ये पागलपन है. दूसरे यूजर ने लिखा, मौत को छूकर वापस आने की सोच रहा था. तीसरे यूजर ने लिखा, ये तो खुद ही खतरा मोल ले रहा है.

