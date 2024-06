मेरी गर्लफ्रेंड कब बनवाओगे...यूजर ने दिल्ली पुलिस से कर दी अजीब डिमांड, मिला ऐसा जवाब, लोग बोले- अब तो शादी हो गई

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अक्सर लोगों को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरुक करने वाले पोस्ट शेयर करती रहती है. दिल्ली पुलिस के ये पोस्ट केवल जागरुकता ही नहीं फैलाते बल्कि लोगों को एंटरटेन भी करते हैं. इसी वजह से लोग इनके पोस्ट को काफी पसंद भी करते हैं. हाल ही में दिल्ली पुलिस ने पंचायत-3 वेब सीरीज के एक सीन को शेयर कर लोगों को शराब पीकर गाड़ी न चलाने का संदेश दिया था. पोस्ट के जरिए कई बार दिल्ली पुलिस अपने फॉलोअर्स से हंसी मजाक भी करने लग जाती है. जैसे कि अब एक यूजर ने दिल्ली पुलिस ने अजीबोगरीब डिमांड कर डाली है.

एक्स यूजर शिवम भारद्वाज @kilvishup90 ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है- 'मेरी गर्लफ्रेंड कब बनवाओगे. मैं अभी 'सिग्नल' हूं दिल्ली पुलिस. ये सही नहीं है, आपको गर्लफ्रेंड ढूंढने में मेरी मदद करनी चाहिए.' बस फिर क्या था, ऐसे कमेंट को दिल्ली पुलिस भला कैसे इग्नोर कर सकती थी. शिवम को जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने लिखा- 'सर हम ढूंढने में तभी मदद कर सकते हैं अगर वो गुम हो जाती. टिप: अगर आप सिग्नल हो, हम उम्मीद करते है कि आप ग्रीन रहो, रेड नहीं.' यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट पर यूजर्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.

Sir, we can help you find her (only if she ever goes missing).



Tip: If you are a 'signal', we hope you stay green, not red. https://t.co/3wHDwGxlEl