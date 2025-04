यह सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है... पालतू कुत्ते के करीब आ गया मगरमच्छ, तो खतरनाक जानवर को शख्स ने ऐसे खदेड़ा जैसे...

ऑस्ट्रेलिया के लोग और दुनिया के कुछ सबसे ख़तरनाक जीवों के साथ उनकी निडर मुठभेड़ें हमेशा हैरान करने वाली होती हैं. फ्राइंग पैन से मगरमच्छों को डराने से लेकर अजगरों के साथ सहजता से रहने तक, देश के विचित्र जानवरों की बातचीत अक्सर इंटरनेट पर लोगों को हैरत में डाल देती है. हाल ही में एक वायरल वीडियो ने इस लिस्ट में और इज़ाफ़ा कर दिया है - इस बार एक शख्स एक विशाल मगरमच्छ को खदेड़ता नजडर आया है.

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स को एक बड़े मगरमच्छ को डराने के लिए उसकी ओर भागते हुए देखा जा सकता है. लेकिन जिस चीज ने दर्शकों को चौंका दिया, वह सरीसृप की प्रतिक्रिया थी - वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ दिखाई दे रहा था और उल्टी दिशा में भाग गया! शख्स, रुकने के बजाय, मगरमच्छ के पीछे भागता रहा. शख्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मगरमच्छ उसके पालतू कुत्ते के करीब आ रहा था.

देखें Video:

Only in australia will i see a guy chasing away a crocodile 😂 pic.twitter.com/A0gYXwXiI7