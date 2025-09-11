शख्स ने नंगे हाथों से पकड़ा खारे पानी का मगरमच्छ, बंदे की डेरिंग देखकर जनता शॉक्ड

Dangerous Crocodile Encounter Viral Video: सोचिए, आप दलदल के बीच हैं और सामने है खारे पानी का विशाल मगरमच्छ, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी जीवों में गिना जाता है. ऐसे में कोई भी इंसान उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन एक शख्स ने न केवल उसे नजदीक से देखा, बल्कि नंगे हाथों से पकड़ भी लिया. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों को हैरान और डरा दोनों कर दिया है.

माइक होल्स्टन की डेरिंग (man catches saltwater crocodile)

दरअसल, इस वीडियो को मशहूर वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट और कंटेंट क्रिएटर माइक होल्स्टन (Mike Holston) ने शेयर किया है. वह अक्सर खतरनाक जानवरों के साथ अपने स्टंट्स दिखाते रहते हैं. वीडियो में दिखता है कि होल्स्टन एक नाव पर बैठे हैं. चारों तरफ दलदल और ऊंची घास है. अचानक उनकी नजर किनारे पर आराम कर रहे एक बड़े मगरमच्छ पर पड़ती है, जैसे ही वो जानवर खतरा महसूस करता है, झाड़ियों की तरफ भागने लगता है, लेकिन होल्स्टन भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे. वह छलांग लगाकर मगरमच्छ का पीछा करते हैं और आखिरकार उसे अपने हाथों से पकड़ लेते हैं. उसे थामे हुए वह कैमरे की ओर कहते हैं...यह खारे पानी का मगरमच्छ है…और यह काफी बड़ा है.

सोशल मीडिया पर मच गया हंगामा (Mike Holston crocodile video)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @therealtarzann हैंडल से 6 सितंबर को पोस्ट किया गया था. अब तक इसे 46 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 2 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोगों के रिएक्शन भी दो हिस्सों में बंट गए हैं. एक यूजर ने लिखा, यह आदमी सच में निडर है. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने अपने हाथों से मगरमच्छ पकड़ लिया. दूसरे बोले- यह पागलपन है. मैं तो देखकर ही कांप गया. तीसरे ने चेतावनी दी, कृपया इसे घर पर ट्राई न करें. यह सिर्फ प्रोफेशनल्स का काम है.

तारीफ या लापरवाही? (daring wildlife stunt with saltwater crocodile)

जहां कुछ लोग होल्स्टन की हिम्मत को सलाम कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसे खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना बता रहे हैं. एक यूजर ने कहा, यह खतरनाक लापरवाही है और इससे वन्यजीवों के प्रति गलत संदेश जाता है. दूसरे ने लिखा, मगरमच्छ इंसान से ज्यादा डरा हुआ लग रहा है. सोचिए उस पर कितना स्ट्रेस पड़ा होगा.

खारे पानी का मगरमच्छ: धरती का असली शिकारी (crocodile encounter viral)

खारे पानी के मगरमच्छ (Saltwater Crocodile) को धरती के सबसे खतरनाक जीवों में गिना जाता है. इसे 'पानी का डायनासोर' भी कहा जाता है, क्योंकि यह करोड़ों सालों से मौजूद है. ऐसे में किसी इंसान का नंगे हाथों से इसे पकड़ना किसी भी लिहाज से आसान या सुरक्षित काम नहीं है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा