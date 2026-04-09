'जलपरी' बना तोता! पंख फैलाकर समंदर की कर रहा है सैर, यकीन नहीं होता देख लो VIDEO

Pet parrot scuba diving Bahamas: आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने वाले परिंदे को अगर समंदर की गहराइयों की सैर करनी हो, तो क्या होगा? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन एक शख्स ने अपने पालतू तोते 'बेबे' (Bebe) के लिए हकीकत में एक छोटी पनडुब्बी तैयार कर दी है. बहामास के नीले पानी में तोते की इस स्कूबा डाइविंग ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और परेशान भी.

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​जनाब...दुनिया में अतरंगी शौकीनों की कमी नहीं है, लेकिन इस शख्स ने तो कमाल ही कर दिया. अपने प्यारे तोते बेबे को मछलियों की दुनिया दिखाने के लिए उसने कोई साधारण पिंजरा नहीं, बल्कि एक हाई-टेक 'मिनी सबमरीन' (पनडुब्बी) बना डाली. एक पारदर्शी कंटेनर, ऑक्सीजन सिस्टम, एयर पाइप और वॉल्व की मदद से तैयार की गई इस मशीन में बैठकर ये तोता अब समंदर के नीचे कोरल रीफ का दीदार कर रहा है.

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आसमान के बाद अब पानी पर फतह (​Adventure Beyond Sky and Sea)

​हैरानी की बात तो ये है कि बेबे कोई नौसिखिया नहीं है. ये तोता पहले भी 15 बार स्काईडाइविंग (Skydive) का रोमांच झेल चुका है. बहामास के शांत पानी में इस डाइव से पहले मालिक ने घर पर इसका कड़ा परीक्षण किया था, ताकि हवा का दबाव और ऑक्सीजन सही रहे. जहां एक तरफ लोग इस अनोखे एडवेंचर को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई है.

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वायरल स्टंट पर छिड़ी जंग (​Online Debate on Animal Safety)

कहते हैं न कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. तोते की इस अंडरवाटर जर्नी ने इंटरनेट पर दो फाड़ कर दिए हैं. कुछ लोग इसे मालिक का बेपनाह प्यार और क्रिएटिविटी मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे जानवरों की सुरक्षा और उनके तनाव (Stress) को लेकर खतरनाक बता रहे हैं.

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सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक पक्षी को इस तरह के प्रयोगों का हिस्सा बनाना सही है? खैर, जो भी हो, बेबे फिलहाल इंटरनेट का सबसे मशहूर 'स्कूबा डाइविंग तोता' बन गया है. इंसानी दिमाग और तकनीक जब मिलते हैं, तो ऐसे ही हैरतअंगेज नजारे देखने को मिलते हैं.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)