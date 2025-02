पीलीभीत टाइगर रिजर्व में दौड़ते बाघ की अद्भुत तस्वीर वायरल, कुदरत की खूबसूरती देख मंत्रमुग्ध हुए लोग

Tiger Viral Video: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व (Pilibhit Tiger Reserve) में हाल ही में एक शानदार तस्वीर खींची गई, जिसमें एक बाघ पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है. यह अद्भुत तस्वीर और इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोग कुदरत की खूबसूरती और फोटोग्राफर की कला के कायल हो गए हैं.

यहां देखें पोस्ट

फोटोग्राफर की काबिलियत और जंगल की खूबसूरती का अनोखा संगम

इस शानदार तस्वीर को जंगल सफारी के दौरान खींचा गया, जहां फोटोग्राफर ने सही समय पर क्लिक करके इस रोमांचक पल को कैमरे में कैद कर लिया. बाघ का दौड़ता हुआ यह अनोखा दृश्य लोगों को जंगल की असली ताकत और जीवंतता का अनुभव करा रहा है. इस तस्वीर की खास बात यह है कि इसमें बाघ की स्पीड, एनर्जी और उसकी प्राकृतिक सुंदरता को बेहद नजदीक से देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर यह फोटो तेजी से शेयर की जा रही है और वन्यजीव प्रेमी इसके हर पहलू की तारीफ कर रहे हैं.

वायरल तस्वीर और वीडियो पर प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह तस्वीर जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है. इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर लोग इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर्स ने इस तस्वीर को "वन्यजीव फोटोग्राफी का मास्टरपीस" कहा है, तो कुछ ने इसे "प्रकृति की वास्तविक सुंदरता" बताया. पीलीभीत टाइगर रिजर्व वन्यजीवों की विविधता और अपने संरक्षित क्षेत्र के लिए मशहूर है. यहां बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे यह क्षेत्र फोटोग्राफी और सफारी प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन गंतव्य बन गया है.

A need a new pair of underpants just looking at this great photo of Bhimtal Male Pilibhit. Credit to Anuj Kumar Rawla. pic.twitter.com/ZonzGYpkqw