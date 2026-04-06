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रिटायरमेंट पर बस ड्राइवर को मिली 'जय-वीरू' स्टाइल में विदाई, कंधे पर बिठा कर पूरे डिपो में घुमाया, वीडियो वायरल

Bus Driver Farewell Video: महाराष्ट्र के एक बस ड्राइवर की रिटायरमेंट के मौके पर साथी ने उन्हें कंधों पर उठाया और पूरे डिपो में घुमाया. इतनी प्यारी रिटायरमेंट विदाई देख इंटरनेट पर लोग इसे 'जय-वीरू' स्टाइल में फेयरवल बता रहे हैं.

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रिटायरमेंट पर बस ड्राइवर को मिली 'जय-वीरू' स्टाइल में विदाई, कंधे पर बिठा कर पूरे डिपो में घुमाया, वीडियो वायरल
बस ड्राइवर का 'जय-वीरू' स्टाइल में फेयरवल
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Bus Driver Farewell Video: महाराष्ट्र के एक बस डिपो से एक दिल छू लेने वाले वीडियो सामने आया है. जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. यह वीडियो एक रिटायर हो रहे राज्य परिवहन चालक यानी बस ड्राइवर के विदाई समारोह का है, जिसमें खुशी के साथ‑साथ भावनाएं भी देखने को मिल रही हैं. वीडियो में दो बुज़ुर्ग साथी कर्मचारियों को देखा जा सकता है, जो पुराने दोस्त की तरह मस्ती और प्यार से एक‑दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं. उनमें से एक अपने साथी को कंधों पर उठाकर पूरे डिपो में घुमाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वह अपने कॉलेज के दिनों में हों.

बस ड्राइवर का 'जय-वीरू' स्टाइल में फेयरवल

जिस व्यक्ति को कंधों पर उठाया गया, उसने सालों तक बस चलाकर अनगिनत यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया, लेकिन वह सिर्फ एक जिम्मेदार ड्राइवर ही नहीं था, बल्कि अपने व्यवहार के लिए भी सबके बीच खास था. साथी कर्मचारी उसे उसकी सादगी, हमेशा मुस्कुराते चेहरे और सबके साथ प्यार से पेश आने के लिए याद करते हैं. अपने काम के आखिरी दिन उसकी विदाई एक साधारण समारोह नहीं, बल्कि उसके पूरे सफर का जश्न बन गई. साथियों से घिरा हुआ, उसका एक करीबी दोस्त उसे कंधों पर उठाकर घुमाता है. यह छोटा‑सा लेकिन खास इशारा उनके बीच की गहरी दोस्ती, सम्मान और सालों की यादों को बयां करता है.

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बस ड्राइवर का इतना शानदार फेयरवल देख इंटरनेट पर कई लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और बहुत अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. इस वीडियो को देखकर कई लोगों को फिल्म शोले के मशहूर दोस्त जय और वीरू की दोस्ती याद आ गई. खास तौर पर फिल्म के उस प्रसिद्ध गाने “ये दोस्ती” का दृश्य, जिसमें धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन के कंधों पर बैठ जाते हैं. इसी वजह से इस पल की भावनात्मक गहराई और भी बढ़ गई.

यह वीडियो याद दिलाता है कि भले ही नौकरी और करियर एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन उस दौरान बनी दोस्तियां अक्सर जिंदगी भर साथ रहती हैं. ये दोस्तियां यादों के रूप में आगे बढ़ती हैं और कभी‑कभी तो सचमुच किसी के कंधों पर सवार होकर भी. इसक वीडियो पर बहुत से यूजर ने कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "सालों की लगन... मीलों की यादें...!!! रिटायरमेंट की शुभकामनाएं, काका"

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.
 

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