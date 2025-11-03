VIDEO: इस ऑटो को देख..लग्जरी कार भी शरमा जाए, अंदर का नजारा देख चौंधिया जाएंगी आंखें

Auto Rickshaw Luxury Ride: भारत में इनोवेशन की बात ही निराली है. यहां जुगाड़ भी ऐसा होता है जो हर किसी को हैरान कर दे. ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बडनेरा इलाके में, जहां एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी साधारण तीन पहिया गाड़ी को एक 'लक्जरी ऑटो राइड' में बदल दिया. इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर ने अपने ऑटो को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया है. अब इस ऑटो में पावर विंडो, एयर कंडीशनिंग और कन्वर्टिबल सीट्स जैसी सुविधाएं हैं, यानी सफर अब सिर्फ आरामदायक नहीं, बल्कि स्टाइलिश भी हो गया है.

लक्जरी फीचर्स देख दंग रह गया हर कोई (Luxury Auto Amravati)

वीडियो में दिखाया गया है कि यह मॉडिफाइड ऑटो अब चार दरवाजों वाला है. हर साइड पर दो-दो दरवाजे. पीछे की सीट को बेड में बदला जा सकता है, जो लंबी दूरी के सफर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. साथ ही पीछे बूट स्पेस भी है, जहां यात्री आराम से अपना सामान रख सकते हैं. देखने वालों का कहना है कि यह ऑटो किसी प्रीमियम कार से कम नहीं दिखता.

सोशल मीडिया पर मचा धमाल (maharashtra viral auto video)

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी. किसी ने इसे 'थार से बेहतर' बताया, तो किसी ने लिखा, 'Elon Musk कृपया इसे देखें.' कई लोगों ने ड्राइवर की क्रिएटिविटी और क्राफ्ट्समैनशिप की तारीफ की. वहीं कुछ यूजर्स यह जानना चाहते थे कि आखिर इतनी शानदार मॉडिफिकेशन में कितना खर्च आया होगा.

देशी टैलेंट की मिसाल (Jugaad Innovation India)

इस ड्राइवर की मेहनत और कल्पना ने यह साबित कर दिया कि भारतीय जुगाड़ से कुछ भी मुमकिन है. छोटे शहरों के ये आइडिया कभी-कभी बड़े ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ देते हैं.

