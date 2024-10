भक्त ने दिल से किया मां दुर्गा की प्रतिमा का श्रृंगार, वीडियो देख यूजर बोले- साक्षात माता रानी आई हैं

Watch How Make Of Goddess Durga Is Done In Pandal: नवरात्रि के मौके पर भारत के तकरीबन हर शहर में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है. हर मूर्ति का एक अलग रूप रंग होता है. वैसे तो माता का हर रूप भक्तों को प्रिय होता है. भक्त माता के हर रूप को उसी आस्था से पूजते हैं. कुछ भक्त माता के श्रृंगार और उन के रूप को नए स्वरूप में ढालने में भी माहिर होते हैं. माता का एक ऐसा ही भक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो नवरात्र के हर दिन के अनुसार माता का श्रृंगार करता है. प्रतिमा एक ही रहती है, लेकिन उसके श्रृंगार में परिवर्तन कर ये भक्त कुछ ऐसा कमाल दिखाता है माता का स्वरूप सबसे अलग और अलौकिक नजर आने लगता है.

पहले दिन किया ऐसा श्रृंगार

ये कलाकार हैं विराज पाटिल. जिनके इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है विराज पाटिल मेकअप एंड हेयर. इस इंस्टाग्राम हैंडल से विराज पाटिल ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि नवरात्र का पहला दिन माता शैलपुत्री का दिन है, जो पेशेंस को आत्मसात करने का दिन है. जागृत होने के बाद ये देवी के पिता से लेकर पति तक के सफर को दर्शाती है. अकाउंट कैप्शन के अनुसार, ये कलाकार नव मुंबई में है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, मां के श्रृंगार के लिए उन्हें पीली साड़ी पहनाई गई है. बालों में जूड़ा बांधकर उस जूड़े का श्रृंगार भी किया गया है. माता के सिर पर बिंदी लगाई गई है और हाथ में कमल का फूल दिया गया है. इसके साथ ही हाथ और पैर में महावर भी लगाया गया है.

दूसरे दिन का श्रृंगार

नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी को समर्पित है. इस दिन के श्रृंगार के लिए माता को हरी साड़ी पहनाई गई है. सिर पर गुलाब के फूलों की लड़ी लगाई है. सफेद फूलों का गजरा लगाया है. माथे पर बड़ी सी गोल बिंदी है नाक में मोतियों की लड़ी है. इस स्वरूप में माता के अलग-अलग हाथों में अलग-अलग अस्त्र भी पकड़ाए गए हैं. इस स्वरूप के लिए कैप्शन में लिखा गया है कि, 'ये भक्ति भाव और स्वयं की शक्ति का परिचायक स्वरूप है, जो ब्रह्म आचरण की प्रेरणा देता है.' इसी तरह से आगे भी अलग-अलग रूपों का दर्शन आपको वीडियो में होगा.

