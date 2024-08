औकात से बाहर है शिक्षा... हैदराबाद में एक साल में डेढ़ लाख बढ़ी LKG की फीस, बेंगलुरु के इन्वेस्टर का ट्वीट वायरल

आज के समय में महंगाई और रहन-सहन पर बढ़ती ऊंची लागत के कारण लोगों की परचेजिंग पावर में काफी गिरावट आई है. खासकर मेट्रो शहरों में हालत बेहद चिंताजनक हो गई है. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बुनियादी जरूरतों के सामान और सुविधाओं पर बेतहाशा बढ़ता खर्च लोगों की जेब पर भारी असर डाल रहा है. हालांकि, बेंगलुरु के एक इन्वेस्टर ने ऑनलाइन दावा किया है कि वास्तविक मुद्रास्फीति एजुकेशन सेक्टर में हुई है, रियल एस्टेट में नहीं. उन्होंने अपने दावे को मजबूत करने के लिए हैदराबाद में लोअर केजी (एलकेजी) स्कूल फीस में भारी बढ़त पर चिंता जताई है.



30 वर्षों में स्कूल फीस 9 गुना और कॉलेज फीस 20 गुना बढ़ी



दरअसल, माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर अविरल भटनागर के दावे ने हलचल मचा दी है. उन्होंने पोस्ट किया कि हैदराबाद में एलकेजी की फीस पहले के 2.3 लाख रुपये सालाना से बढ़कर 3.7 लाख रुपये हो गई है. हालांकि, उन्होंने अपने पोस्ट में स्कूल का जिक्र नहीं किया है. उन्होंने लिखा, "हैदराबाद में एलकेजी की फीस 2.3 लाख से बढ़कर 3.7 लाख हो गई है. यह बढ़त राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती है. हम घर की बढ़ती कीमतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि असल मुद्रास्फीति तो शिक्षा जगत में हुई है. पिछले 30 वर्षों में स्कूल की फीस 9 गुना और कॉलेज की फीस 20 गुना बढ़ गई है. शिक्षा अब सस्ती नहीं रही.''





यहां देखें वायरल पोस्ट:





LKG fees have gone up from 2.3L to 3.7L in Hyderabad, mirroring nationally



While we focus on house prices, the real inflation has happened in education



Inflation adjusted, school fees are up 9x and college fees are up 20x in the last 30 years



Education is no more affordable