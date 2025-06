लेडी ट्रैफिक पुलिस ने सरेआम स्कूटी से जा रही लड़की को जड़ा थप्पड़, देख लोग बोले- गलती कुछ भी हो, हाथ थोड़ी उठा सकते हैं

Lady Traffic Constable Slaps Girls: महाराष्ट्र के लातूर जिले से सामने आए एक वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. वायरल वीडियो में एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी को एक लड़की को सड़क पर थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है. यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और यूजर्स इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. घटना के अनुसार, लातूर की एक व्यस्त सड़क पर स्कूटी पर सवार लड़की को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप में महिला पुलिसकर्मी ने रोका. बताया जा रहा है कि लड़की ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की थी, जिस कारण महिला कांस्टेबल ने उसका पीछा कर उसे रोका और फिर सड़क पर ही सार्वजनिक रूप से डांटते हुए थप्पड़ जड़ दिए.

यहां देखें वीडियो

Kalesh b/w a Lady Traffic Police and Girl over that girl did some Blunder on Road, MH

pic.twitter.com/VViSZoyYDW