2024 में भारतीयों की सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना ये देश, 21 लाख से ज्यादा भारतीयों ने किया दौरा

Which country in Southeast Asia is the most popular: साफ-सुथरे समुद्री किनारों, बजट फ्रेंडली होटल्स और धमाकेदार नाइटलाइफ के लिए मशहूर थाईलैंड भारतीय पर्यटकों के लिए 2024 में दक्षिण-पूर्वी एशिया का सबसे पसंदीदा देश बन गया. थाईलैंड टूरिज्म अथॉरिटी (TAT) की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में 2.1 मिलियन यानी 21 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटक थाईलैंड घूमने पहुंचे. इस आंकड़े के साथ भारत, थाईलैंड का एक 'प्रमुख टूरिज्म मार्केट' बन गया है. TAT ने दिसंबर 2024 में इस रिकॉर्ड को सेलिब्रेट करते हुए बताया कि 2023 में भारतीयों ने थाईलैंड में करीब 61.9 बिलियन बाट (लगभग ₹14,000 करोड़) की आय जनरेट की थी.

क्यों है थाईलैंड भारतीयों का फेवरेट डेस्टिनेशन? (Thailand tourism 2024)

सस्ती यात्रा और ठहरने की सुविधाएं.

शानदार समुद्र तट और एडवेंचर एक्टिविटीज.

शॉपिंग, स्पा और नाइटलाइफ का बेहतरीन कॉम्बो.

परिवार और बैचलर ट्रिप दोनों के लिए उपयुक्त.

भारत से जबरदस्त हवाई संपर्क और वीज़ा-फ्री एंट्री.

थाईलैंड की लोकप्रियता के कई कारण हैं:- (most visited country by Indians)

TAT के अनुसार, जून 2024 तक भारत और थाईलैंड के बीच हर सप्ताह 342 फ्लाइट्स. संचालित हो रही थीं, जो सालाना 2.9 मिलियन सीट्स उपलब्ध कराती हैं. इसमें इंडिगो की हैदराबाद-बैंकॉक, थाई एयर की कोच्चि-बैंकॉक और थाई एयर एशिया की विशाखापट्टनम-बैंकॉक रूट शामिल हैं.

थाईलैंड में घूमने की टॉप जगहें: (best tourist destinations Southeast Asia)

बैंकॉक- शॉपिंग, नाइटलाइफ, वाट अरुण और वाट फ्रा काओ जैसे प्रसिद्ध मंदिर.

फुकेत और क्राबी- सुंदर बीचेज़, वॉटर स्पोर्ट्स और आइलैंड हॉपिंग.

चियांग माई- पहाड़ी नज़ारे, एलीफैंट सेंचुरी, नाइट मार्केट्स.

फांग-न्गा और चोनबुरी- नेचर लवर्स और बीच लवर्स के लिए बेस्ट.

भारतीयों के लिए थाईलैंड में वीज़ा-फ्री एंट्री (Thailand Indian travel flights)

थाईलैंड सरकार ने भारतीय नागरिकों को 'Until further notice' यानी अगले आदेश तक वीज़ा-फ्री एंट्री की सुविधा दी है, जिससे बिना किसी झंझट के लोग आसानी से यात्रा कर पा रहे हैं.

