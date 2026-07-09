VIDEO: इन अंडों को खाना हर किसी के बस की बात नहीं...आती है तेज बदबू, खाते ही 7 साल बढ़ जाती है उम्र!

Japan Famous Black Egg: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ऐसे अंडों की बात की जा रही है, जिनकी खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, इस वीडियो की चर्चा के पीछे का कारण जिन अंडों को बताया जा रहा है, उन्हें लेकर एक अजीबोगरीब दावा किया गया है. कहा जा रहा है कि, इन अंडों को खाने से उम्र सात साल कर बढ़ जाती है. हालांकि, वैज्ञानिक रूप से यह दावा पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, लेकिन स्वाद और अनोखेपन के चलते ये दुनियाभर में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

आखिर मिलता कहां है यह अंडा (seven years life egg)

दावा किया जा रहा है कि इन अंडों को खाने से इंसान की उम्र 7 साल तक बढ़ जाती है. जापान के ओवाकुदानी (Owakudani) इलाके में मिलने वाले इन अंडों को खाने के लिए लोग दूर-दूर से यहां पहुंचते हैं. ओवाकुदानी इलाका सल्फर के खदानों और हॉट स्प्रिंग्स के लिए भी जाना जाता है. जहां तेज बदबू आती है. इन अंडों को भाप में उबाला जाता है. बड़ी बात ये है कि, इस भाप में मौजूद सल्फर और अन्य खनिज अंडे को काला रंग दे देते हैं, जिसके कारण इसे 'ब्लैक एग्स' भी कहा जाता है. वहीं भाप में उबालने से अंडों में खनिजों की मात्रा बढ़ जाती है. सल्फर के खदान के पास मौजूद एक कैफे में इन अंडों को सर्व किया जाता है. इन अंडों को खोलते ही इसमें से एक तेज तीखी गंध आती है, जिसके पीछे की वजह है सल्फर की खदानें.

क्या है इन अंडों की कीमत (sulfur hot spring egg)

अपने स्वाद की वजह से लोग दूर-दूर से इनका स्वाद चखने आते हैं, लेकिन तेज गंध की वजह से इसे खाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता. कहते हैं कि, इसका स्वाद काफी लजीज और अलग होता है. एंटी एजिंग गुणों की वजह से अंडों के पीछे की उम्र बढ़ने की मान्यता को जानकार पूरी तरह सच नहीं मानते. अब बात करते हैं इन अंडों की कीमतों की, हर एक अंडे की कीमत लगभग 500-600 जापानी येन (भारतीय रुपये में करीब 300-400 रुपये) है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

