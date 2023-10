महिलाओं का ये एक्सरसाइज करने का तरीका हो रहा वायरल, लोग बोले- इससे अच्छा तो घर का ही पोछा लगा लेती

VIDEO देखने के लिए यहां क्लिक करें.

जिम में वर्कआउट का अजीबोगरीब तरीका (Easy Way To Reduce Weight)

फेसबुक पर विशुद्धा रिबॉर्न नाम के अकाउंट से शेयर हुए इस वीडियो में एक जिम में ढेरों औरतें कसरत (extreme weight loss methods) करती दिख रही हैं. वीडियो को मजेदार कैप्शन देते हुए लिखा है, ‘घरेलू काम करने से परहेज करने का परिणाम है कि जिम में पैसे देकर पोछा लगाना पड़ रहा है'. वीडियो में महिलाएं कपड़ों के टुकड़ों के साथ वर्कआउट करती दिख रही हैं. कभी आगे की ओर झुक कर हाथों से घुमाती हैं, तो कभी पैरों से इस कपड़े को जमीन पर रगड़तीं, इन महिलाओं को देख सच में ऐसा लगता है, जैसे ये फर्श की सफाई कर रही हों.

लोग बोले- बचपन से ही ये जिम वाला तरीका सीखना चाहिए

वीडियो पर ढेरों यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक फेसबुक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'अच्छा होगा कि मानव संतानों को बचपन से ही घरेलू कामों (Effective Tips for Weight Loss at Home) के माध्यम से ये जिम वाला तरीका (how to lose weight at home in 7 days) करवाने की व्यवस्था की जाए.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'सही बात कहा.' वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए वीडियो पोस्ट वाले को महिलाओं से सावधान रहने की बात कही.