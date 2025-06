सिर्फ ₹10 में मिल सकती है ₹1 करोड़ की सुरक्षा! जानिए फ्लाइट एक्सीडेंट इंश्योरेंस के फायदे

Know What Is Flight Accident Insurance: बीते गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन (London from Ahmedabad) जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट (Air India aircraft) टेकऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई. इस हादसे को पिछले एक दशक का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर (aviation disaster) कहा जा रहा है. इस दुखद घटना (tragedy) ने एक बार फिर फ्लाइट एक्सीडेंट इंश्योरेंस (Flight Accident Insurance) की अहमियत को सामने ला दिया है. आइए जानते हैं क्या है यह बीमा, क्या-क्या कवर करता है और कितने में मिलता है.

क्या है फ्लाइट एक्सीडेंट इंश्योरेंस? (What is flight accident insurance?)

यह एक प्रकार का बीमा होता है, जो हवाई यात्रा (air travel accident) के दौरान दुर्घटना होने पर यात्री (passengers) या उसके परिवार को आर्थिक मदद (financial support) प्रदान करता है. इसमें मृत्यु, गंभीर चोट या दिव्यांगता जैसी स्थितियों को कवर किया जाता है.

इंश्योरेंस में क्या-क्या होता है शामिल? (What does flight accident insurance cover?)

दुर्घटनावश मृत्यु (Accidental Death): यदि विमान दुर्घटना (flight-related accident) में किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी या परिवार को एकमुश्त राशि दी जाती है. यह राशि ₹25 लाख से ₹1 करोड़ तक हो सकती है.

चिकित्सा खर्च (Medical Expenses): अगर यात्री घायल होता है तो हॉस्पिटल (hospitalisation), सर्जरी (surgeries), इमरजेंसी इलाज (emergency medical expenses) और पोस्ट-ट्रीटमेंट (post-treatment care) खर्च भी कवर किए जाते हैं.

स्थायी या अस्थायी दिव्यांगता (Disability): यदि दुर्घटना में यात्री को आंशिक या पूर्ण दिव्यांगता हो जाती है (जैसे दृष्टि खोना या लकवा), तो भी इलाज का खर्च और मुआवज़ा दिया जाता है.

कितना होता है खर्च? (What is covered?)

फ्लाइट एक्सीडेंट इंश्योरेंस (flight accident insurance) बहुत महंगा नहीं होता. यह ₹10 से ₹500 प्रति दिन के बीच होता है, जो यात्रा की दूरी, डेस्टिनेशन (destination) और बीमा कवर पर निर्भर करता है.

क्यों ज़रूरी है यह बीमा? (How much does flight accident insurance cost?)

हाल की एयर इंडिया दुर्घटना जैसे हादसे अप्रत्याशित होते हैं. ऐसे में इंश्योरेंस यात्रियों और उनके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. यह न केवल मानसिक सुकून देता है, बल्कि संकट की घड़ी में फाइनेंशियल सहारा भी बनता है. यदि आप हवाई यात्रा करते हैं, तो फ्लाइट एक्सीडेंट इंश्योरेंस जरूर लें. यह छोटा निवेश बड़ी सुरक्षा दे सकता है. खासकर जब अनहोनी कभी भी हो सकती है.

