विज्ञापन
विशेष लिंक

केरल की आंगनवाड़ी बनी बच्चों का ड्रीम स्कूल, अंदर की तस्वीरें देख लोग बोले- ये तो 5 स्टार होटल है भाई

केरल का यह आंगनवाड़ी बच्चों के लिए शिक्षा और सुविधा का बेहतरीन संगम बन गया है. शानदार डिजाइन और लग्जरी इंटीरियर देखकर लोग इसे 'ड्रीम स्कूल' कह रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
केरल की आंगनवाड़ी बनी बच्चों का ड्रीम स्कूल, अंदर की तस्वीरें देख लोग बोले- ये तो 5 स्टार होटल है भाई
खूबसूरत डिजाइन और लग्जरी सुविधाओं से लैस केरल का आंगनवाड़ी वायरल

Kerala Anganwadi Video: केरल के मलप्पुरम जिले में एक आंगनवाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो किसी लग्जरी सर्विस अपार्टमेंट से कम नहीं लगता. आलमकोड पंचायत के चिय्यानूर में बने इस आंगनवाड़ी का रेनोवेशन एक इंजीनियर और पंचायत सदस्य अब्दुल मजीद टी ए की मेहनत का नतीजा है. यहां न केवल बच्चों के लिए बेहतरीन पढ़ाई का माहौल तैयार किया गया है, बल्कि डिजाइन और सुविधाएं भी लाजवाब हैं.

पेस्टल कलर, फिश टैंक और भरपूर धूप (Kerala Aesthetic Anganwadi Viral Video)

1300 स्क्वायर फुट में फैला यह पूरी तरह एयर कंडीशन आंगनवाड़ी बच्चों और विजिटर्स का स्वागत पेस्टल रंगों, शानदार आर्टवर्क और फिश टैंक से करता है. पुराने कार्टून वॉल पेंट की जगह आधुनिक डिजाइन ने ले ली है. बड़ी खिड़कियों से आती प्राकृतिक रोशनी इसे और भी आकर्षक बनाती है. पहली नजर में लोग इसे बच्चों का सेंटर नहीं, बल्कि किसी हाई-एंड प्ले स्कूल या सर्विस अपार्टमेंट समझ बैठते हैं.

बदलाव की कहानी (Kerala Ke Khoobsurat Anganwadi Ka Video)

अब्दुल मजीद ने बताया कि इस आंगनवाड़ी का विकास उनके चुनावी मेनिफेस्टो का हिस्सा था. पहले यह इमारत एस्बेस्टस की छत और जर्जर दीवारों वाली थी, जिसे कई लोग बदलना नामुमकिन मानते थे, लेकिन 25 लाख रुपये के खर्च और पंचायत से जुटाए गए इंटीरियर डेकोरेशन के लिए 3 लाख रुपये एक्स्ट्रा देकर इसे पूरी तरह नया रूप दिया गया.

इंटरनेट पर तारीफों की बौछार (luxury anganwadi kerala)

Instagram पर @memes_of.cnr द्वारा पोस्ट की गई इस Reel को तीन दिन में 51 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 4 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. करीब ढाई हजार कमेंट्स में यूजर्स इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने इसे 'विकास का मॉडल' बताया, तो किसी ने कहा, 'ये तो बस शुरुआत है.' कई मलयालम यूजर्स ने गर्व और खुशी के साथ लिखा कि ऐसा बदलाव पूरे राज्य में होना चाहिए.

ये भी पढ़ें:- सांपों का गांव...जहां साथ-साथ रहते हैं इंसान और कोबरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kerala Anganwadi Viral Video, Stylish Anganwadi Kerala, Renovated Anganwadi Malappuram, Beautiful Anganwadi Design, Luxury Anganwadi Kerala
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com