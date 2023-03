केरल को मिली पहली ट्रांसजेंडर वकील, केरल के कानून मंत्री समेत कई लोगों ने दी बधाई

पद्मा लक्ष्मी (Padma Lakshmi) केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील बनकर इतिहास रच दिया है. सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा हो रही है. "बार काउंसिल ऑफ केरल" (Bar Council of Kerala) में रविवार 19 मार्च को पद्मा लक्ष्मी का रजिस्ट्रेशन हुआ. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लक्ष्मी के अलावा 1500 और लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मौका मिला.(Kerala Gets Its First Transgender Lawyer In Padma Lakshmi) समाचार एजेंसी एएनआई ने इस ख़बर की पुष्टि की.