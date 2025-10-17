विज्ञापन
सोशल मीडिया पर इन दिनों मुंबई की पहली एक्वा लाइन अंडरग्राउंड मेट्रो पर जापान की एक महिला का पहला सफर खूब वायरल हो रहा है. मेट्रो की साफ-सफाई, सुरक्षा और पूरे सिस्टम की तारीफ करते हुए महिला ने कहा- 'लगा जैसे मैं वापस जापान में हूं.'

जापानी महिला ने मुंबई के अंडरग्राउंड मेट्रो में किया सफर,स्टेशन पर कदम रखते ही बोल दी ऐसी बात,वीडियो हुआ VIRAL
मुंबई की नई एक्वा लाइन में बैठी विदेशी महिला ने दिया ऐसा रिव्यू कि हर कोई बोल उठा- वाह माया नगरी

Japanese in Mumbai Aqua Line Metro: मुंबई..वो शहर है जो कभी नहीं सोता, अब एक और नई पहचान बना रहा है 'अंडरग्राउंड मेट्रो' की. मुंबई की पहली मेट्रो-3 (Aqua Line) ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी आसान की है, बल्कि अब यह सोशल मीडिया का नया सेंसेशन भी बन गई है. हाल ही में मुंबई में रहने वाली एक जापानी महिला ने इसका पहला सफर किया और अपने एक्सपीरियंस का वीडियो शेयर किया. वीडियो वायरल होते ही लोग बोले- 'ये तो मुंबई का ग्लोबल लेवल अपडेट है.'

'लगा जैसे मैं वापस जापान में हूं' (Mumbai Aqua Line Metro Video)

वीडियो में जापानी महिला कहती हैं, 'मेरे साथ चलिए, मैं पहली बार नई मुंबई मेट्रो में सफर करने जा रही हूं.' वह बताती हैं कि उन्होंने पहले कार से जाने का सोचा था, लेकिन Google Maps ने डेढ़ घंटे का ट्रैफिक टाइम दिखाया. तब उन्होंने सोचा, 'क्यों न नई मेट्रो ट्राय की जाए?' सफर शुरू होते ही उन्होंने बताया कि मेट्रो बांद्रा, बीकेसी और एयरपोर्ट जैसे बड़े एरिया से गुजरती है, फिर मुस्कुराते हुए बोलीं, 'ईमानदारी से कहूं तो लगा जैसे मैं वापस जापान में हूं. साफ, सुरक्षित और बिल्कुल टाइम पर.'

मुंबई मेट्रो-3 की तारीफों की बरसात (Japanese Woman First Mumbai Metro Ride in Aqua Line)

महिला ने मेट्रो की साफ-सफाई, सुरक्षा और महिलाओं के लिए अलग डिब्बे की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा, 'यह शहर अब वाकई ग्लोबल लेवल पर पहुंच रहा है.' वीडियो में वह बताती हैं कि अंधेरी पहुंचने के बाद उन्हें बस 5 मिनट पैदल चलना पड़ा और फिर उन्होंने दूसरी लाइन पकड़ी...'फिर भी मैं कार से पहले पहुंच गई.' वीडियो के अंत में वह कहती हैं, 'किसी भी शहर में अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉकिंग स्पेस बहुत जरूरी है. मुंबई, तुम सही रास्ते पर हो.'

सोशल मीडिया पर बजी तारीफों की घंटी (Japanese Woman Mumbai Metro)

यह वीडियो X पर @HPhobiaWatch द्वारा शेयर किया गया, जिसे 2 लाख से ज्यादा बार देखा गया. एक यूजर ने लिखा, 'मुंबई जैसी व्यस्त जगह में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी वरदान से कम नहीं.' दूसरे ने कहा, 'ऐसा विकास देखकर गर्व होता है.' वहीं एक मजेदार कमेंट आया, 'जुबान केसरी गैंग तैयार है.'

