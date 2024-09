भारतीय मूल के एंटरप्रेन्योर ने बनाया Wearable AI Device जो हर मिनट लेगा फोटो, लोगों ने प्राइवेसी को लेकर जताई चिंता

नवीनतम डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया बेहद तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसे एक नई दिशा देने का काम किया है. एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी के समावेश से निकट भविष्य में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं. अपने शुरुआती दौर में ही एआई कमाल कर रहा है और आगे असीम संभावनाओं का द्वार खुल सकता है. एआई के साथ इनोवेशन का सिलसिला जारी है और इस कड़ी में सैन फ्रांसिस्को बेस्ड भारतीय मूल के एंटरप्रेनयोर अद्वैत पालीवाल ने कुछ नया डेवलप किया है. पालीवाल ने एक वियरेबल एआई डिवाइस आइरिस डेवलप किया है जिसकी मेमोरी इंफानाइट है. एक्स पोस्ट के जरिए आइरिस के बारे में बताते हुए पालीवाल ने लिखा कि आइरिस तस्वीरों को टाइमलाइन पर आर्गेनाइज कर एआई की मदद से कैप्शन लिख कर डिवाइस यूजर को भूले हुए पलों की याद दिलाता है. इसके अलावा डिवाइस का फोकस मोड भी बेहद खास है.



कैम्ब्रिज के ऑग्मेंटेशन लैब में बनाया आइरिश



एक्स पोस्ट में अद्वैत पालीवाल ने बताया कि उन्होंने कैम्ब्रिज के ऑग्मेंटेशन लैब में आइरिस नाम का एआई टेक्नोलॉजी से लैश डिवाइस बनाया है. समर में कैम्ब्रिज के ऑग्मेंटेशन लैब में आयोजित दो महीने के एआई एंड हार्डवेयर टैलेंट एक्सलेटर प्रोग्राम के तहत उन्होंने आइरिस को डेवलप किया है. प्रोग्राम के बाद उन्होंने एमआईटी मीडिया लैब में मौजूद करीब 250 से जयादा लोगों को मुफ्त में आइरिस गिफ्ट किया. पालीवाल को आइरिस के लिए इन लोगों से पॉजिटिव फीडबैक भी मिला.



अपने एक्स पोस्ट में अद्वैत पालीवाल ने आइरिस के कई फीचर्स को हाइलाइट किया है. उन्होंने बताया कि आइरिस मरीज की दिनचर्या समझने में डॉक्टर की मदद करने जैसे हेल्थ बेनिफट्स दे सकता है. इसके अलावा आइरिस वर्कप्लेस सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में भी मददगार हो सकता है.



