विदेश में इंडियन फिल्म देखते हुए लोगों ने मचाया इतना हंगामा, हरकत देख रोक दी गई स्क्रीनिंग और फिर...

London cinema viral video: वेस्ट लंदन के एक थियेटर में उस वक्त अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब भारतीय फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान दर्शकों ने सिनेमाघर को कूड़े से भर दिया. हालत इतनी खराब हो गई कि थियेटर स्टाफ को बीच में ही फिल्म रोकनी पड़ी और साफ-साफ कह दिया...ये तरीका नहीं है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल क्लिप में दो थियेटर कर्मचारी फिल्म बीच में रोककर लोगों से सीधे सवाल करते नजर आते हैं. एक कहता है, ये कौन सी समझदारी है? अगर कचरा फेंकना है, तो स्टाफ से पूछिए, कहां फेंकें. क्या कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है?

यहां देखें वीडियो

Cineworld staff interrupt an indian movie halfway after the members of the audience were making a mess pic.twitter.com/591DDG6D11