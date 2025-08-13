विज्ञापन
विशेष लिंक

ऑफिस टेस्ट में 90% से कम नंबर आए तो मिली अजीब सजा, 50 बार हाथ से लिखना पड़ा असाइनमेंट

एक भारतीय कंपनी ने ऑफिस टेस्ट में 90% से कम स्कोर करने पर कर्मचारी को 50 बार हाथ से पेपर लिखने की सजा दी. सोशल मीडिया ने इस पॉलिसी को 'स्कूल स्टाइल' और बेहद बचकाना करार दिया.

Read Time: 2 mins
Share
ऑफिस टेस्ट में 90% से कम नंबर आए तो मिली अजीब सजा, 50 बार हाथ से लिखना पड़ा असाइनमेंट
इंडियन कंपनी की अजीबोगरीब पॉलिसी, कर्मचारियों को दी स्कूल जैसी सज़ा

Employee punished for low test score: भारत में कई कंपनियों के अजीबोगरीब नियम और पॉलिसियां समय-समय पर सुर्खियां बटोरते रहते हैं. हाल ही में एक Reddit यूज़र ने अपना ऐसा ही अनुभव शेयर किया, जिसमें उन्हें ऑफिस टेस्ट में 90% से कम स्कोर आने पर 50 बार हाथ से पूरा पेपर लिखने की सजा दी गई.

82% स्कोर, फिर भी सजा (handwritten assignment punishment)

रेडिट पोस्ट के मुताबिक, टेस्ट में कंपनी और उनके काम से जुड़े 33 सवाल थे. यूज़र ने 27/33 स्कोर किया, यानी करीब 82%, लेकिन कंपनी ने मेल भेजकर साफ कर दिया कि 90% से कम स्कोर करने वालों को ऑफिस टाइम के बाहर 50 बार पूरा पेपर हाथ से लिखकर जमा करना होगा. ईमेल में लिखा था, यह सजा ध्यान, सटीकता और लगातार बेहतर प्रदर्शन को मजबूती देने के लिए है.

'देशों की जानकारी' का भी टेस्ट (50 times handwritten assignment)

कंपनी ने मेल में यह भी चेतावनी दी कि आगे वर्बल टेस्ट होंगे, जिसमें सभी देशों के कंटेंट पर सवाल होंगे. सिर्फ पूरी तरह सही जवाबों को ही अंक मिलेंगे, आंशिक सही जवाब को भी गलत माना जाएगा.

What kind of a punishment is this?!
byu/TailGlow667 inIndianWorkplace

सोशल मीडिया पर मज़ाक और नाराज़गी (Indian office punishment)

जैसे ही पोस्ट वायरल हुई, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर मज़ाक उड़ाया. एक यूज़र ने लिखा, ये ऑफिस है या प्राइमरी स्कूल? दूसरे ने कहा, किसी भी सभ्य देश में, ऑफिस ऑवर्स के बाहर का काम ओवरटाइम माना जाएगा और उसका पेमेंट मिलेगा. एक और ने चुटकी ली, ये तो सबसे छोटी सोच वाला वर्कप्लेस है, क्या CEO पहले स्कूल टीचर था?

नौकरी बदलने की सलाह (Reddit Indian Workplaces post)

कई यूज़र्स ने उस कर्मचारी को नौकरी बदलने की सलाह दी, जबकि कुछ ने इसे भारतीय वर्क कल्चर की बड़ी समस्या बताया, जहां कर्मचारियों पर स्कूल जैसी सख्ती लागू की जाती है.

ये भी पढ़ें:- सांपों का गांव...जहां साथ-साथ रहते हैं इंसान और कोबरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Workplace Bizarre Rules, Employee Punished For Low Test Score, Handwritten Assignment Punishment, Indian Office Viral News, Petty Workplace India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com