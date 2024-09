भारतीय कपल ने अल्ट्रा लक्जरी रिजॉर्ट मसाई मारा का उठाया लुत्फ, कीमत जान चौंके लोग, एक रात के लिए चुकाना पड़ता है 5.5 लाख

दुनिया घूमना शौक के साथ-साथ आजकल ट्रेंड भी बन गया है और इस ट्रेंड को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया की भूमिका अहम है. कभी कोई कम बजट में कई देश घूमने के लिए वायरल होता है तो कभी लग्जरियस ट्रिप पर पानी की तरह पैसा बहाने वाले लोग. एक भारतीय कपल (Indian Couple) इन दिनों अपने लग्जरियस वेकेशन के लिए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. कपल ने केन्या (Kenya) के सबसे लग्जरियस रिसॉर्ट में से एक जेडब्ल्यू मैरियट मसाई मारा (Maasai Mara) में अपना अनुभव एक्स के जरिए शेयर किया है. दरअसल, मसाई मारा में एक रात रूकने की प्रति व्यक्ति कीमत करीब 5.5 लाख रुपये है और यही वजह है कि इनकी पोस्ट एक्स पर खूब चर्चा बटोर रही है.

Just ticked off a bucket list experience at one of Marriott's most exclusive and expensive properties—JW Marriott Masai Mara! 🌍💎 If you're dreaming of luxury safaris, this is the place. Stunning tented suites, epic game drives, and personalized service in the heart of the Mara!… pic.twitter.com/rwWv5sk77b