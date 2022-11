क्या आप जानते हैं तस्वीर में दिख रहे इस अजीबोगरीब सांप का नाम, IFS अधिकारी भी ढूंढ रहे हैं जवाब

IFS अधिकारी ने शेयर किया अजीबोगरीब सांप का फोटो, लोगों से पूछा नाम

World Most Poisonous Snake: दुनियाभर में सांपों की कई प्रजातियां (snakes in the world) मौजूद हैं. इन में से कुछ हैरान कर देने वाली हैं, तो कुछ काफी खतरनाक होती हैं. कई सांप ऐसे भी होते हैं, जो अपनी एक फूंकार से किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं. आज भी प्रकृति में छिपे कई ऐसे सांपों (snakes) की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनसे आज भी लोग अनजान हैं. समय-समय सांपों की नई-नई प्रजातियों के बारे में जानने को मिलता है, जिनके वीडियोज और फोटोज (Videos and photos) आये दिन सोशल मीडिया (social media) पर देखने को मिल जाते हैं. हाल ही में एक ऐसे ही विशाल सांप का फोटो (photo of such a huge snake) इंटरनेट पर लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, जिसका नाम आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान भी खोज रहे हैं और सोशल मीडिया यूजर्स से इस सांप की प्रजाति का नाम पूछ रहे हैं.