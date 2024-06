Swiggy से ऑर्डर की गई पनीर बिरयानी में मिली हड्डी, हैदराबाद में ही एक शख्स को चिकन बिरयानी में मिले कीड़े

ऑनलाइन फूड्स को लेकर लगातार शिकायतें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं. कभी आइसक्रीम के अंदर इंसानी उंगली निकल आती है तो कभी सांभर में मरा चूहा देखने को मिलता है. अब इस तरह के दो ताजा मामले हैदराबाद में सामने आए हैं. हैदराबाद में स्विगी डिलीवरी ऐप से बिरयानी मंगाने वाले दो कस्टमर्स ने एक ही तरह की शिकायतें की हैं. अविनाश नाम के एक यूजर ने शहर के एक पॉपुलर रेस्तरां फ्रेंचाइजी महफ़िल से ऑर्डर की गई पनीर बिरयानी में हड्डी मिलने का आरोप लगाया है. यह शिकायत साई तेजा द्वारा की गई एक पूर्व शिकायत के बाद आई है, जिन्होंने एक अलग महफ़िल आउटलेट से अपनी चिकन बिरयानी में कीड़ा मिलने की सूचना दी थी और दोनों ऑर्डर स्विगी के ज़रिए दिए गए थे.

वेज बिरयानी को बनाया नॉनवेज!

एक्स यूजर अविनाश ने लिखा और खाने की एक तस्वीर शेयर की, "मैंने महफ़िल, निज़ामपेट कुकटपल्ली से पनीर बिरयानी ऑर्डर की थी. मुझे उसमें हड्डी मिली."

स्विगी के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने कहा

ग्राहक को जवाब देते हुए, स्विगी के एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने लिखा, "हाय, हमें यह सुनकर बहुत खेद है कि आपको अपने शाकाहारी ऑर्डर में नॉन-वेज आइटम मिला है. कृपया ऑर्डर आईडी शेयर करें, ताकि हम डिटेल पा सकें और आपकी बेहतर सहायता कर सकें."

बिरयानी में कीड़ा!

हैदराबाद के एक अन्य निवासी साई तेजा ने दावा किया कि उन्हें महफ़िल से ही चिकन बिरयानी ऑर्डर करने पर एक कीड़ा मिला, लेकिन किसी दूसरे आउटलेट से. साई तेजा ने ऑनलाइन तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें कथित तौर पर बिरयानी में कीड़ा दिखाई दे रहा था. उन्होंने कथित तौर पर अखाद्य डिश के लिए ₹318 का भुगतान किया और कहा कि स्विगी से शिकायत करने के बावजूद, उन्हें केवल ₹64 का आंशिक रिफंड मिला.

