क्लिनिक में कुत्ते का शख्स पर जानलेवा हमला, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर , Video देख हलक में आ जाएगी जान

Dog Attack Viral Video: पशु चिकित्सा क्लिनिक (Veterinary Clinic) से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक कुत्ते ने क्लिनिक में बैठे दो शख्स में से एक पर हमला कर उसे घायल कर दिया. यह मामला कहां का है इसका खुलासा नहीं हुआ है. एक्स हैंडल पर वायरल इस वीडियो को देखने के बाद किसी का भी दिल सहम सकता है. कुत्ते के हमले का यह वीडियो लोगों को पालतू कुत्तों से सावधान रहने पर मजबूर कर सकता है. दरअसल, शख्स पर कुत्ते के हमले का यह पूरा वाकया क्लिनिक में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया. यह वीडियो 11 फरवरी 2025 से वायरल हो रहा है, जिसे एक्स पर @gharkekalesh नामक एक्स हैंडल ने शेयर किया है.



कुत्ते का शख्स पर हमला (Husky Attacks Man Viral Video)



वीडियो में आप देख सकते हैं कि पशु चिकित्सा क्लिनिक में दो शख्स आराम से सोफे पर बैठे हुए हैं. इस दौरान हस्की डॉग सोफे पर बैठे एक शख्स के पास जाता है और उसके साथ खेलने लगता है. खेलते ही खेलते यह हस्की डॉग अचानक आक्रामक हो जाता है और सोफे पर बैठे शख्स पर हमला कर देता है, लेकिन शख्स ने हिम्मत से काम लेते हुए इस कुत्ते को अंत तक संभाले रखा और उसका मुंह व गर्दन पकड़कर क्लिनिक से बाहर कर दरवाजा लगा दिया. कुत्ते को काबू करने में शख्स के पसीने छूट गए. इस हमले में कुत्ते ने शख्स के हाथों पर काट लिया है. वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स अपने घायल हाथों को देख रहा है. यह पूरा वाकया एक मिनट के अंदर हुआ और सोचने वाली बात यह है कि दूसरा शख्स पहले शख्स को बचाने के बजाय अपनी जान बचाकर भाग गया. अब एक्स वायरल इस वीडियो पर तकरीबन 4 लाख व्यूज आ चुके हैं.

Pet Dog attacks on a Guy who was Playing with the Dog inside Clinic

