90% लोग नहीं जानते होंगे गैस सिलेंडर पर लिखे नंबर का राज? सिलेंडर लेते समय जरूर रखें ध्यान

Cylinder Ki Testing Ki Date: हम रोज LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिलेंडर की टेस्टिंग की तारीख क्या होती है, यह बहुत कम लोग जानते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक युवक ने गैस सिलेंडर पर लिखे A, B, C, D और उनके आगे के नंबर का मतलब आसान लफ्जों में समझाया है.

सिलेंडर पर लिखा कोड क्या कहता है (Meaning of A B C D on LPG Cylinder)

वीडियो में बताया गया है कि LPG cylinder expiry date सीधे शब्दों में नहीं लिखी होती. इसके बजाय A, B, C, D से साल को चार हिस्सों में बांटा जाता है.

A मतलब जनवरी से मार्च,

B मतलब अप्रैल से जून,

C मतलब जुलाई से सितंबर,

D मतलब अक्टूबर से दिसंबर.

अगर सिलेंडर पर B-24 लिखा है, तो इसका मतलब है कि वह सिलेंडर 2024 के अप्रैल से जून के बीच टेस्ट होना चाहिए था. यानी LPG cylinder testing date उसी तिमाही को दर्शाती है.

क्यों जरूरी है यह जानकारी (Why Cylinder Testing Date is Important)

सिलेंडर की समय समय पर जांच की जाती है ताकि उसकी मोटाई, लीकेज, वाल्व की हालत और जंग की स्थिति चेक हो सके. अगर सिलेंडर तय समय पर टेस्ट न हो, तो उसकी क्वालिटी कमजोर हो सकती है. ऐसे में Gas cylinder safety सीधे तौर पर प्रभावित होती है. वीडियो में युवक कहता है कि अगर एक्सपायरी या टेस्टिंग डेट निकल चुकी हो, तो आप सिलेंडर लेने से मना कर सकते हैं. यह छोटी सी जानकारी बड़े हादसे से बचा सकती है.

सोशल मीडिया पर चर्चा (Viral Reel on Instagram)

Instagram पर @codetriceps नाम के यूजर ने यह Reel शेयर की है, जिसे 14 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोग LPG cylinder date check, gas cylinder expiry code, cylinder testing date kaise dekhen जैसे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट में पूछा कि, क्या हमेशा वर्तमान वर्ष वाला सिलेंडर लेना चाहिए? वहीं कुछ ने इस जानकारी को बेहद काम की बताया. रसोई की सबसे आम चीज में छिपी यह जानकारी वाकई अहम है. अगली बार जब सिलेंडर घर आए, तो सिर्फ वजन ही नहीं, उस पर लिखा कोड भी जरूर चेक करें. छोटी सी सावधानी, बड़ी सुरक्षा दे सकती है.

