Avengers ऑफ इंडिया: खौलते तेल में हाथ डालकर निकाले गर्मा गर्म पकोड़े

इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो (Dips His Hand in Boiling Oil)

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फूडी सौरभ नाम के एक फूड ब्लॉगर के प्रोफाइल से यह वीडियो पोस्ट किया गया है. वीडियो के साथ लिखा गया है, एवेंजर्स ऑफ इंडिया हुआ है. किशन पकोड़ा नाम की दुकान का यह वीडियो कहां का है यह साफ नहीं है, लेकिन दुकानदार और उनके हेल्पर के कारनामे हैरान कर रहे हैं. वे दोनों ही बड़े आराम से गर्म खौलते तेल में हाथ डालकर पकोड़े निकालते और डालते दिख रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

स्ट्रीट फूड वेंडर के कारनामे की एवेंजर्स से तुलना (Indian Street Food)

इंस्टाग्राम पर पोस्ट महज कुछ सेकेंड के एस छोटे से वीडियो क्लिप को अब तक 31 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं एक मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस वायरल वीडियो को लाइक किया है. लाखों लोगों ने इसे शेयर और हजारों यूजर्स ने इस वीडियो पर हैरत जताते हुए फनी कमेंट्स किए हैं. कोई इसे हीटप्रूफ पकोड़े वाला कह रहा है, तो कोई इसे आंखों का धोखा बता रहा है. एक यूजर ने इसे पकौड़े तलने वाले का परफेक्शन बताया, तो दूसरे ने कमेंट में मजाक करते हुए लिखा,' शायद इसलिए देश में महिलाएं ज्यादा जीतीं हैं.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'रील बनाने के बाद इसे असली मजा आया होगा.'

