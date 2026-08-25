वर्क फ्रॉम होम के बीच कंप्यूटर टेबल पर रेंगता दिखा दुनिया का सबसे जहरीला सांप, नजारा देख कांप उठे घर वाले!कंप्यूटर टेबल

Common Krait On Computer Desk: इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल एक खौफनाक वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है, जिसमें एक घर के अंदर कंप्यूटर टेबल पर आराम से रेंगता 'कॉमन करैत' सांप नजर आ रहा है. इस नजारे को देखकर घर के लोग बुरी तरह डर गए, जिसके बाद डंडे की मदद से सांप को सुरक्षित बाहर निकाला गया. अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों में सिहरन पैदा कर रहा है.

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वर्क टेबल पर अचानक रेंगता दिखा सांप (computer table par saanp video)

जब कंप्यूटर टेबल पर ये सांप मंडरा रहा था, तब कपल की निगाह उस पर पड़ी. अपने वर्क फ्रॉम होम वाले सेटअप पर एक जहरीले सांप को आराम से सरकते हुए देखकर एक पल के लिए उनके भी हाथ-पैर फूल गए. बता दें कि, वीडियो में दिख रहा ये जीव कोई साधारण सांप नहीं बल्कि 'कॉमन करैत' (Bungarus caeruleus) था. काली रंगत और शरीर पर सफेद धारियों वाला ये सांप भारत के चार सबसे खतरनाक सांपों में गिना जाता है, जिसके काटने का तुरंत पता नहीं चलता, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है.

सोशल मीडिया पर लोग दे रहे सावधान रहने की सलाह (Snake Viral Video)

इंस्टाग्राम पर ये वीडियो 'anusha_sadmal' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 5 हजार से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि, 'ये कपल बहुत किस्मत वाला था जो सही समय पर सांप को देख लिया.'

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