हाथी के अनाथ बच्चों को अपने बच्चे की तरह पाल रहे ये लोग, वायरल वीडियो देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल

आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने हाल ही में अनाथ हुए तीन प्यारे हाथी के बच्चों का एक मार्मिक वीडियो शेयर किया. वीडियो में तमिलनाडु के थेप्पाकाडु हाथी कैंप में अपने देखभाल करने वालों के पीछे-पीछे चलने वाले हाथी के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो जानवरों और उनके महावतों के बीच बने खास बंधन को दिखाता है.

सुप्रिया साहू ने कैप्शन में लिखा, "तमिलनाडु के थेप्पाकाडु हाथी शिविर में हाथी के बच्चे अपने प्यारे महावतों के साथ सुबह की सैर कर रहे हैं. शिविर हाल ही में परित्यक्त/अनाथ पाए गए तीन बच्चों की देखभाल कर रहा है. केवल 4-5 महीने के ये बच्चे अपनी मां के दूध के बिना बहुत कमजोर हैं, जो उनकी प्रतिरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है."

इन छोटे हाथियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए, शिविर ने सात समर्पित रखवाले नियुक्त किए हैं, जो चौबीसों घंटे उनकी देखभाल करते हैं और हाथी के इन प्यारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं. इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति, स्थानीय टीम और पशु चिकित्सकों को हाथियों के बच्चे के उचित प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान करती है.

यहां देखें पोस्ट

Elephant babies taking a morning walk with their loving Mahouts at Theppakadu elephant Camp in Tamil Nadu. The camp is taking care of three calves found abandoned/orphaned recently. Baby elephants are too young ( 4-5 months) and hence very vulnerable without the immunity of… pic.twitter.com/rIH8AyOrfp