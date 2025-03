आंखों में आग और चेहरे पर गुस्सा...धोनी के आउट होते ही टूटा फैनगर्ल का दिल, वायरल वीडियो पर अटकी लोगों की निगाहें

CSK Fangirl Reaction To Dhoni Dismissal Goes Viral: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में एमएस धोनी की बल्लेबाजी हमेशा से सुर्खियों में रही है, लेकिन इस बार चर्चा का कारण उनकी कोई बड़ी पारी नहीं, बल्कि एक इमोशनल फैनगर्ल का रिएक्शन बन गया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान धोनी के आउट होते ही स्टेडियम में बैठी एक महिला फैन की प्रतिक्रिया (CSK vs RR highlights) कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया (IPL 2025 trending moments) पर तेजी से वायरल हो रही है.

Shimron Hetmeyer took a brilliant catch in the final over to dismiss MS Dhoni and potentially save the match for Rajasthan !! 👏👏#RRvCSK #RRvsCSK



pic.twitter.com/AGhS9ZM2cU

धोनी के आउट होते ही छा गई फैन गर्ल (CSK fangirl viral video)

मैच के अंतिम ओवरों में जब सीएसके को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे, तब धोनी और रवींद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद थे. संदीप शर्मा की यॉर्कर पर धोनी ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री पर तैनात शिमरोन हेटमायर ने शानदार कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया. जैसे ही धोनी आउट हुए, स्टैंड्स में बैठी एक सीएसके फैनगर्ल का चेहरा मायूस हो गया. उनका यह निराशाजनक रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते ट्विटर (X), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल हो गया. फैन्स ने इस इमोशनल मोमेंट को तुरंत ही मीम्स में बदल दिया. कुछ यूजर्स ने इसे "नया मीम टेम्पलेट" करार दिया, तो कुछ ने इसे धोनी के असीमित फैनबेस का प्रमाण बताया. ट्विटर पर कई यूजर्स ने लिखा कि, "धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक इमोशन हैं."

Reaction of a Dhoni fan when Hetmyer took his catch!



pic.twitter.com/0RmHT4kfcw

CSK को झेलनी पड़ी हार (MS Dhoni fan reaction)

इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के हाथों 6 रनों से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, इस मुकाबले के बाद धोनी की बैटिंग पोजीशन को लेकर बहस भी छिड़ गई. सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि, धोनी का घुटना अब पहले जैसा मजबूत नहीं है, इसलिए उन्हें ज्यादा देर तक बल्लेबाजी करने के लिए नहीं भेजा जाता. धोनी की लोकप्रियता का अंदाजा इस वायरल वीडियो से लगाया जा सकता है, जहां सिर्फ एक विकेट गिरने से फैंस भावुक हो जाते हैं. यह पहली बार नहीं है जब उनकी फैनगर्ल्स या फैनबॉय का रिएक्शन वायरल हुआ है. इससे पहले भी कई मौकों पर स्टेडियम में धोनी के लिए फैन्स के अनोखे एक्सप्रेशंस सुर्खियां बटोर चुके हैं.

