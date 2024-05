बाज ने सांप को पंजों से बुरी तरह जकड़ा, लेकिन सांप ने नहीं मानी हार, सबक सिखाने के लिए जो किया, आपको भी मिलेगी सीख

बाज हो या सांप दोनों ही चालाक और शाचिर समझे जाते हैं. ये दोनों ही बहुत सोच समझकर अपना शिकार करते हैं. ऐसा चाल चलते है कि इनका शिकार इनसे बच नहीं पाता. कभी सांप को हरा देता है तो कभी बाज सांप पर भारी पड़ जाता है. इसका उदाहरण आप सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहे एक वीडियो में देख सकते हैं. इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाज ने पहले सांप का शिकार किया और अपने पंजों से उसे जमीन पर दबा कर रखा है. वो सांप को खाने की कोशिश करता है, लेकिन पल भर में ही बाजी पलट जाती है और सांप पलटकर बाज पर हमला कर देता है. आप देखेंगे कि सांप पूरी तरह बाज से लिपट जाता है और बाज का बुरा हाल कर देता है. अंत में बाज की हार होती है और सांप खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है.

देखें Video:

What lesson did you learn from this? pic.twitter.com/czLfwTPO6h