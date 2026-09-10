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हर्ष गोयनका ने शेयर किया हाथ पर मेहंदी छापने वाली अनोखी मशीन का वीडियो, लोग बोले- क्या ये AI का कमाल है

आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर एक अनोखी मशीन का वीडियो शेयर किया है, जो सेकंडों में हाथ पर मेहंदी लगाती नजर आ रही है, हालांकि यूजर्स इसे एआई जनरेटेड वीडियो बता रहे हैं.

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हर्ष गोयनका ने शेयर किया हाथ पर मेहंदी छापने वाली अनोखी मशीन का वीडियो, लोग बोले- क्या ये AI का कमाल है
'क्या अब मशीन लगाएगी मेहंदी?' हर्ष गोयनका के शेयर किए वीडियो को देखकर लोग हैरान

टेक्निक के इस दौर में अब कुछ कामों के लिए नई-नई मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है. हाल ही में मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट '@hvgoenka' पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक ऑटोमैटिक प्रिंटिंग मशीन हाथ की हथेली के ऊपर घूमते हुए बड़ी ही तेजी से मेहंदी का डिजाइन बनाती नजर आ रही है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने चुटकी लेते हुए कैप्शन में लिखा कि, 'अब मेहंदी लगाने वालों का काम खतरे में है.'

हर्ष गोयनका का मजेदार पोस्ट

सोशल मीडिया पर हमेशा दिलचस्प और ट्रेंडिंग चीजें पोस्ट करने वाले हर्ष गोयनका ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'Some more jobs gone' यानी 'कुछ और नौकरियां चली गईं'. वीडियो में कोई इंसान अपना हाथ मशीन के नीचे रखता है और मशीन की नोजल कुछ ही सेकंड में पूरे हाथ पर एक दम सटीक मेहंदी की डिजाइन बना देती है. महज 10 सेकंड के इस वीडियो को खूब देखा और पसंद किया जा रहा है. 

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क्या ये AI है या असली मशीन- यूजर्स में बहस

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर कमेंट्स की जैसे बाढ़ ही आ गई. कई यूजर्स का दावा है कि, ये वीडियो कोई असली मशीन का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया एक एनीमेशन है. लोगों का कहना है कि, 'जिस तरीके से मशीन बिना त्वचा को छुए मेहंदी प्रिंट कर रही है, वो एआई विजुअल का ही एक हिस्सा लगता है.'

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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