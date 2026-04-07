मौत को छूकर टक्क से वापस आया बंदा! गुजरात में नाले में गिरे शख्स का खौफनाक वीडियो

Man Falls in Manhole: गुजरात से एक ऐसी खबर आई है, जिसे देखकर आप अगली बार सड़क पर चलने से पहले सौ बार नीचे देखेंगे. मामला एक मोबाइल दुकान चलाने वाले निखिल गुलानी का है. निखिल अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर बड़े सुकून से फोन पर किसी से बात कर रहे थे. उन्हें क्या पता था कि जिस ढक्कन पर वो शान से खड़े हैं, वो उनके साथ दगा कर जाएगा.

वीडियो में देखा जा सकता है कि, मोबाइल पर बातों का सिलसिला ऐसा चला कि देखते ही देखते अचानक पैरों तले जमीन 'धोखेबाज' निकल गई. हैलो-हैलो करते हुए शख्स अचनाक एक झटके में नाले में जा गिरा. देखा जा सकता है कि, अचानक किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि नाले का जर्जर ढक्कन ताश के पत्तों की तरह ढह गया. निखिल को संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिला और वो सीधे गंदे नाले के अंधेरे में जा गिरे. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है.

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फोन की बातों में ऐसे खोए, सीधे नाले में गिरे (Man Falls Into Open Drain While Talking on Phone)

वीडियो में साफ दिख रहा है कि निखिल अपनी बातचीत में इतने मशगूल थे कि उन्हें खतरे की भनक तक नहीं लगी. जैसे ही ढक्कन टूटा, वो जैसे एक पल में 'गायब' हो गए. आसपास के लोग तुरंत उन्हें बचाने के लिए दौड़े. गनीमत यह रही कि इस हादसे में उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई.

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