'नो वुमन नो पॉलिटिक्स', ग्राफिक डिजाइनर ने कंपनी ज्वाइन करने के बाद पोस्ट कर जाहिर की खुशी, मजा बवाल

दिल्ली के एक ग्राफिक डिजाइनर अनुराग मौर्य ने एक विवाद खड़ा कर दिया है. इसकी वजह है, उनकी पोस्ट, जिसमें उन्होंने महिलाओं को इनडायरेक्टली काफी कुछ कह दिया. दरअसल, एक्स पर उन्होंने लिखा कि आखिरकार ऐसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, जिसमें कोई महिला नहीं है और मेरी सभी कलीग भी 40 साल से अधिक उम्र के हैं. कोई ड्रामा नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, अपने काम से काम. इस पोस्ट के बाद रिएक्शन की बाढ़ आने लगी है. महिलाओं को लेकर इनके इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. उनके इस पोस्ट पर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन आने लगे हैं. अनुराग मौर्य अपन एक्स पर काफी एक्टिव हैं. उनके डिजाइन काफी सुंदर और कमाल के हैं, लेकिन उनकी इस सोच के वजह से उन्हें नापसंद किया जा रहा है.

यूजर ने पूछा- घर की महिलाओं से बचने के लिए क्या करते हो?

महिलाओं को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी इस पोस्ट के बाद कई तरह के रिएक्शन आने लगे हैं. कुछ लोग उनके इस पोस्ट को कॉमेडी की तरह ले रहे हैं, तो कुछ यूजर उन्हें काफी आक्रोश भरे जवाब दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि, "ड्रामा" से बचने के लिए घर पर क्या करते हो?

Finally joined a company with no women, and all my colleagues are 40+ in age. No drama, no politics. Apne kaam se kaam😇🫶