'50 तोले की गोल्डेन चेन' वाला टायसन, करोड़ों की दौलत का रखवाला, वीडियो में दिखा डॉग का पूरा भौकाल

Dog Viral Video: फैशनेबल डॉग तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन क्या ऐसा कुत्ता भी देखा है, जो गले में गोल्डेन चेन पहनता है. ये कुत्ता अपने मालिक के लिए बेहद दुलारा है.

Read Time: 2 mins
Golden Dog
नई दिल्ली:

Viral Dog Video: आपने एक से एक फैशनेबल और डिजाइनर कुत्ते तो देखे होंगे, लेकिन क्या ऐसा रौब वाला कुत्ता देखा है, जो गले में 50 तोले की सोने की चेन पहनता हो. ऐसा ही एक डॉग है, जिसका नाम है टॉयसन, जो अपने मालिक की ज्वेलर्स की दुकान में करोड़ों के सोने-चांदी के गहनों की रखवाली करता है.मजाल है कि ज्वेलर्स की दुकान में बिना इजाजत घुस जाए.  सोशल मीडिया पर एक नया वायरल वीडियो ट्रेंड में है, जिसमें एक कुत्ता गले में चेन पहने भौंकता दिखाई दे रहा है. वीडियो केवल 18 सेकंड का है लेकिन कुत्ते का भौकाल देखकर लोगों को पूरा देखने पर मजबूर कर दे रहा है.

18 सेकंड का ये वीडियो चर्चा की वजह इसीलिए बना हुआ है, क्योंकि ये भूरे रंग का कुत्ता एक ज्लेवरी शॉप के बाहर एक मुस्तैद सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़ा दिखाई दे रहा है. गले में डिजाइनर सोने की चमक जैसी चेन पहने वो एक दम अकड़ में खूंखार दिख रहा है. वायरल वीडियो पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया देते भी नजर आ रहे हैं , एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट कर कहा कि 'भाई किस्मत हो तो ऐसी'

कुत्ते ने जो गोल्डेन चेन पहनी है वो पूरी सोने की तो नहीं है, लेकिन उसमें चमक एकदम वैसी ही है. वो जैसे सोने-चांदी के गहनों की दुकान के बाहर चेन पहने घूर घूर के ग्राहकों को देखता है. ऐसा लग रहा है कि वो जरा सी गुस्ताखी करने वाले को छोड़ेगा नहीं. वायरल वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि 'इसका नाम टायसन है, शुक्लागंज, गांधी नगर उन्नाव में ये मशहूर है. 50 तोले की चेन वाला कुत्ते के नाम से ज्वेलर्स की दुकान का वो सिक्योरिटी गार्ड है.

