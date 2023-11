मैक्सवेल की तूफानी पारी के बाद भी सोशल मीडिया पर क्यों छाए हैं उनके और अंडरटेकर के मीम्स, देखें पोस्ट

यहां देखें पोस्ट

WWE रेसलिंग के तूफान कहे जाने वाले अंडरटेकर का अंदाज भी कुछ ऐसा ही है. रिंग में निढाल होकर पड़े अंडरटेकर को देखकर कभी लगता है कि, वे पस्त हो चुके हैं, लेकिन वे वापस ऐसी करते है कि, सामने वाले का कचूमर ही निकाल देते हैं. मैक्सवेल जिस तरह मैदान पर निढाल होकर मैदान में लेटे थे, वो अंदाज ठीक अंडरटेकर जैसा जान पड़ता है. जाहिर है कि नेटिजन्स की कल्पनाओं के घोड़े दौड़ने लगे. Trendulkar नाम के एक यूजर ने लिखा, 'Undertaker before destroying you.'

साइबर विलेजर नाम के एक अकाउंट से मैक्सवेल और अंडरटेकर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया, 'Always be scared of the Undertaker move vro.' एक अन्य यूजर ने दोनों की तस्वीरों के साथ लिखा कि, 'Don't stop when tired, Stop when done!'

शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर का डायलॉग है, 'हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं.' मैक्सवेल की ये पारी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसमें उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया, इसीलिए इस पारी को किक्रेट इतिहास की महानतम पारियों में शुमार किया जा रहा है और असहनीय दर्द के बावजूद खेलने की इस जज्बे को सभी खेल प्रेमी सलाम कर रहे हैं.