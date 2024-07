दुकान में बैग खरीद रही थी लड़कियां, तभी लड़ते हुए दुकान के अंदर घुस गए दो सांड, फिर जो हुआ, देखकर थम जाएंगी सांसें

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऋषिकेश (Rishikesh) के राम झूला क्षेत्र में, सड़क पर लड़ते हुए दो सांड एक बैग की दुकान के अंदर घुस गए. सांड की लड़ाई सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अफरा-तफरी के बीच दो लड़कियां दुकान के अंदर एक सांड के पीछे फंस गईं.

वीडियो को एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है, “दो सांडों की लड़ाई में दोनों लड़कियों की जान खतरे में थी. गनीमत रही कि दुकान में रखा सामान लड़कियों के ऊपर गिर गया और वे बच गईं. वीडियो ऋषिकेश के मुनिकीरेती राम झूला का है. यहां के लोगों ने आवारा जानवरों का मुद्दा कई बार प्रशासन के सामने उठाया लेकिन कुछ नहीं हुआ.'

देखें Video:

The lives of both the girls were at stake in the Kalesh between two bulls. Luckily, the goods kept in the shop fell on the girls due to which they were saved, the video is of Munikireti Ram Jhula in Rishikesh

pic.twitter.com/Q1PZcNzcc1