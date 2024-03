खुद को वंडर वुमन समझ बिजी सड़क पर हाथ छोड़कर स्कूटी दौड़ाती नजर आई लड़की, लोगों ने ली मौज

स्कूटी पर स्टंट (stunt on Scooty)

वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़की के स्कूटी चलाने की स्टाइल को देखकर कोई हंस-हंसकर लोटपोट हो रहा है, तो कोई गुस्सा जाहिर कर रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे एक लड़की हाई ट्रैफिक रोड पर बिना हेलमेट दोनों हाथ छोड़कर स्कूटी चलाती नजर आ रही है. हैरान कर देने वाला यह वीडियो X पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है 'निडर स्कूटर दीदी अपनी किस्मत के साथ कलेश को सड़क पर ले जाते हुए.' महज 18 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 1.2 मिलियन लोग देख चुके हैं.

यहां देखें वीडियो

लोगों ने इस तरह किया रिएक्ट (Rides Scooty Hands-Free)

वीडियो देख चुके कुछ लोग जहां चिंता जाहिर कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग तेज रफ्तार स्कूटी पर लड़की का बैलेंस और कंट्रोल देखकर उसे सुपरगेम बता रहे हैं. वीडियो में हाथ छोड़कर तेज रफ्तार में सड़क पर स्कूटी दौड़ाती यह लड़की हवा में तैरती नजर आ रही है. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि, पीछे से आ रहे किसी कार सवार ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो देख चुके कुछ लोगों ने लड़की के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है. वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, 'अपने साथ कई लोगों की जान खतरे में डाल दी है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'देखो भाई, विग लगाकर कहीं कोई लड़का तो नहीं है.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'दीदी रॉक, हर कोई शॉक.' चौथे यूजर ने लिखा, 'ब्रेक तो वैसे भी पैर से ही लगाना है, तो हाथ से क्या ही होगा.'

ये भी देखिए- Sunny Deol बने Entertainer Of The Year, पिता Dharmendra के लिए क्या बोले? | NDTV Indian Of The Year