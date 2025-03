चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर झूमे हेड कोच गौतम गंभीर, मैदान में सिद्धू संग किया भांगड़ा

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टीम इंडिया के नाम हो चुकी है. भारत दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर विश्व चैंपियन बन गया है. बीती रात से देशभर में जश्न का माहौल है और स्टेडियम में भी टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटरों को धूम मचाते देखा गया था. यहां विजेता खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ियों के बीच शानदार सेलिब्रेशन हुआ. टीम इंडिया की जीत के बाद पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्कर और नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं था. सिद्धू को तो मैदान में भांगड़ा करते देखा गया. सिद्धू ने ना सिर्फ खुद भांगड़ा किया, बल्कि टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच और पूर्व भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर को भी भांगड़ा कराया. सिद्धू और गौतम गंभीर के भांगड़ा करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

यहां देखें वीडियो

गौतम गंभीर ने सिद्दू संग किया भांगड़ा ( Gautam Gambhir Dances Bhangda)

इस वीडियो में सिद्धू और गौतम गंभीर के साथ-साथ कमेंटेटर और टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा भी नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में सिद्धू हेड कोच गौतम गंभीर को पकड़कर लाते हैं और पंजाबी सॉन्ग 'सौदा खरा-खरा' पर भांगड़ा करते देखे जा रहे हैं. वीडियो में सिद्धू ने गौतम गंभीर को जीत के लिए बधाई दी और उन्हें भांगड़ा करने के लिए कहा. इस वीडियो में सिद्धू भांगड़ा करते दिख रहे हैं और गौतम गंभीर का हाथ पकड़कर उन्हें भी भांगड़ा करा रहे हैं. वीडियो में गौतम गंभीर ने सिद्धू की तर्ज पर एक शायरी भी सुनाने की कोशिश की. अब टीम इंडिया के हेड कोच के भांगड़ा करने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं.

The Shayari that he asked me to narrate has a lot to say … he @GautamGambhir is here to stay … wish him and the Indian cricket team the very best …. You made India ???????? proud brother ???????? pic.twitter.com/TRnJKWh6Ii