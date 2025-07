अब तो रिटायर हो गया... कपिल शर्मा के शो में ऋषभ पंत के रोहित शर्मा का जिक्र करते ही गौतम गंभीर की छूटी हंसी

द ग्रेट इंडियन कपिल शो का लेटेस्ट एपिसोड नेटफ्लिक्स पर शनिवार से स्ट्रीम हो रहा है. इस बार के एपिसोड में कपिल शर्मा ने क्रिकेट के दिग्गज गौतम गंभीर के साथ ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल और अभिषेक शर्मा का वेलकम किया. वहीं बात जब क्रिकेट के धुरंधरों की थी तो रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली जैसे स्टार्स का जिक्र होना लाजिमी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ऋषभ पंत को रोहित शर्मा का नाम लेते हुए देखा जा सकता है. वहीं गौतम गंभीर खिल खिलाकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं.

वीडियो में कपिल शर्मा पूछते हैं टीम में जेठानी कौन हैं, जो हर फैसले लेते हैं. कोई जो आसपास लोगों को ऑर्डर देते है यहां तक कि सीनियर होने का भी फायदा उठाता है. इस पर ऋषभ पंत जवाब देते हुए कहते हैं, रोहित भाई ऐसे हैं. रोहित भाई मजबूत हैं. इसी पर गौतम गंभीर कहते हैं, "अब तो रिटायर हो गया. हां, अब उसका नाम ले लो क्योंकि वह रिटायर हो गया है." इस बात को सुनकर सभी हंस पड़ते हैं.जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि गौरतलब है कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं.

Look how happily this guy is saying "ab toh retire hogya" , and you want me to believe he isn't behind it pic.twitter.com/jO5JlDZKdO