फ्लाइट अटेंडेंट का मजेदार अनाउंसमेंट, हवाई यात्रियों ने लगाए खूब ठहाके, देखें वायरल Video

देश और दुनिया में अजीबोगरीब चीजें सुनने और देखने को मिल रही हैं. इन अजीबोगरीब चीजों में कुछ चीजें सिर घुमा देने वाली होती हैं तो कुछ मनोरंजन भी करती हैं. मनोरंजन की बात करें तो इन दिनों आपने नोटिस किया होगा कि फ्लाइट अटेंडेंट अपने अनाउंसमेंट से हवाई यात्रियों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर फ्लाइट अटेंडेंट के अनाउंसमेंट के कई मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसका लोग काफी लुत्फ उठा रहे हैं. फ्लाइट अटेंडेंट अब पहले जैसे नहीं रहे हैं और अब उन्होंने अपने काम में एंटरटेनमेंट को शामिल कर लिया है. इस कड़ी में स्पिरिट एयरलाइंस से फ्लाइट अटेंडेंट का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद किसी की भी हंसी छूट सकती है.



फ्लाइट अटेंडेंट की मजेदार स्पीच (Spirit Airlines Flight Attendant)

इस वीडियो में आप देखेंगे कि हवाई यात्रियों से भरी स्पिरिट की इस फ्लाइट में एक महिला फ्लाइट अटेंडेंट कैसे अपने शब्दों से हंसाने का काम कर रही है. फ्लाइट में बैठे एक हवाई यात्री ने इस वीडियो को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो में फ्लाइट अटेंडेंट को कहते देखा जा रहा है, 'ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, देखते हैं कि कौन ध्यान दे रहा है, आगे बढ़ते और बताते हैं कि ऑक्सीजन मास्क कहां से नीचे आता है, जब इस पर कुछ ही यात्री जवाब देते हैं, तो वह मजाक में कहती है, यह बहुत बढ़िया है, आप में से तीन को ऑक्सीजन मिलने जा रही है'.

देखें Video:



