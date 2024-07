शॉवर वाली पहली ट्रेन... बारिश की वजह से वंदे भारत का हुआ ऐसा हाल, यात्री ने शेयर किया Video, रेलवे ने दी ये सफाई

वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) ट्रेन से दिल्ली से वाराणसी यात्रा कर रहे कई यात्रियों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब ट्रेन की छत से पानी का रिसाव शुरू हो गया. घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोच की छत से पानी रिस रहा है, जिससे सीटें भीग गई हैं. कई यात्रियों ने इस मुद्दे की शिकायत की और ट्रेनों के खराब प्रबंधन के लिए रेल मंत्रालय की आलोचना की है.

एक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''भारत की शीर्ष यात्री ट्रेनों में से एक वंदे भारत को देखें. छत से पानी टपक रहा है. ट्रैक दिल्ली-वाराणसी है और ट्रेन नंबर 22416 है.''

देखें Video:

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, उत्तर रेलवे के आधिकारिक हैंडल ने रिसाव के पीछे ''पाइपों की अस्थायी रुकावट'' को कारण बताया और असुविधा के लिए माफी मांगी.

उन्होंने लिखा, ''पाइपों में अस्थायी रुकावट के कारण कोच में थोड़ा पानी का रिसाव देखा गया! ट्रेन में मौजूद स्टाफ द्वारा इसे देखा गया और ठीक किया गया. जो असुविधा हुई उसके लिए खेद है.''

Slight water leakage was observed in coach because of temporary blockage of pipes! The same was attended and rectified by the staff on the train .



The inconvenience caused is regretted.