पति या RCB? इस महिला की शर्त ने सबको चौंका दिया, Dear Kohli...क्या होगा इस महिला फैन का?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को आज 3 जून को उसका नया विजेता मिलने वाला है. आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पंजाब किंग्स इलेवन के बीच महामुकाबला है. इनमें से जो भी टीम जीतेगी वो पहली बार आईपीएल ट्रॉफी को उठाएगी. क्रिकेट प्रेमियों के इस फाइनल मुकाबले को लेकर दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं और कहना गलत नहीं होगा कि विराट कोहली वाली टीम आरसीबी के फैंस की तादाद ज्यादा है.

आरसीबी (RCB vs Punjab 2025) अगर आईपीएल ट्रॉफी जीत जाती है, तो उसके फैंस के लिए यह किसी करिश्मे से कम नहीं होगा. आरसीबी के प्रति लोगों की दिवानगी इस कदर है कि लोग अपनों को छोड़ने तक को तैयार हैं. हाल ही में आरसीबी का मैच देखने पहुंची एक महिला फैन ने स्टैंड से ऐलान कर दिया था कि अगर इस बार आरसीबी नहीं जीती, तो वह अपने पति को तलाक दे देंगी. अब आरसीबी पर इस महिला (Kohli fan divorce news) का घर टूटने से बचाने का भी दबाव होगा.

महिला का तलाक वाला फरमान (Viral Fan Story)

क्वालीफायर 1 मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. यह मुकाबला मोहाली के महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, जहां आरसीबी की यह महिला फैन अपनी लाइफ का इतना बड़ा फरमान लेकर पहुंची थी. गौरतलब है कि आरसीबी 18 साल में तीन बार (2009, 2011 और 2016) फाइनल में पहुंची है, लेकिन तीनों बार ही हार मिली है और अब यह चौथी बार है, जब आरसीबी फाइनल मुकाबला खेलेगी. कमाल की बात तो यह है कि आरसीबी के फैंस ने इन 18 सालों में अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा है और इसकी वजह है इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली.

This didi found the perfect recipe to go viral —

"If RCB doesn't win the final, I'll divorce my husband!" ????????????



Not about cricket.

Not about marriage.

Just pure reel-thinking logic! ????????

RCB fans: pray harder, the marriage is at stake now!



#ViralLogic

pic.twitter.com/Xvfgvy29cN