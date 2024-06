बेटे का UPSC प्रीलिम्स कट-ऑफ जानने के बाद पिता ने लिखा ऐसा मैसेज, चंद लाइनें पढ़कर ही टूट गया यूजर्स का दिल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों पर किस कदर दबाव होता है, ये किसी से छिपा नहीं है. किसी भी परीक्षा से पहले माता-पिता की भी ये काउंसलिंग की जाती है कि, वो बच्चों पर दबाव न डालें, बल्कि उनको मोटिवेट करें. कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो होते भी बहुत टफ हैं, जिन्हें क्रेक करना आसान नहीं होता. यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन भी ऐसा ही एक एग्जाम है, जिसमें हर साल कई बच्चे शामिल होते हैं. ये देश ही नहीं दुनिया की कई कठिन परीक्षाओं में से एक है. इसी परीक्षा में एक कैंडिडेट के बेहद कम मार्क्स आने की संभावना है. खुद अपना स्कोर कैलकुलेट कर उसने ये बात अपने पिता को बताई, तो पिता ने उसे जमकर कोसा. पिता का जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यूजर्स ने कहा, टॉक्सिक पेरेंट्स हैं ये.

पिता का मैसेज

पिता का जवाब ट्विटर पर वायरल हो रहा है. डॉन मुजी नाम के ट्विटर हैंडल ने कैप्शन लिखा है कि, 'जब एक बेटे ने बताया कि उसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में सिर्फ 75 मार्क्स ही मिल सकते हैं, तो पिता ने इस तरह रिस्पॉन्स किया.' इसके नीचे पिता के मैसेज का स्क्रीन शॉट भी लगा हुआ है, जिसमें पिता काफी निराश लग रहे हैं और बेटे को खरी-खोटी सुना रहे हैं. पिता ने लिखा, 'मेरे पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया. उसके बाद भी दिल्ली जैसे शहर में रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने की कोशिश की और अपने दम पर जी भी. पर तुम, तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है. तुम भी मुझे कभी कुछ नहीं दे पाओगे.' इसके आगे उन्होंने ये भी लिखा कि, 'अगर मैं खुद इस एग्जाम की तैयारी करता तो तुमसे बेहतर परफॉर्म कर सकता था.'

यहां देखें पोस्ट

This was a response of a dad when his Son told he is getting 75 in UPSC Prelims 2024 https://t.co/VPHDPlt1QO pic.twitter.com/0xJTUce3rj