कल से शुरू होगी UPSC Mains की परीक्षा, जान लीजिए क्या ले जाना है और क्या नहीं

UPSC Mains Exam 2025: संघ लोक सेवा आयोग कल से यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (UPSC CSE) कल से शुरू होने वाली है. एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी पहले ही जारी हो चुकी है. यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.gov.in पर एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव हो चुका है. यूपीएससी मेन्स की परीक्षा 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच दो पालियों में आयोजित की जाएगी. सुबह या पूर्वाह्न पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दोपहर का सत्र दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा और शाम 5:30 बजे तक चलेगा.

यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की तारीख और शेड्यूल

इस साल, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणामों में, 14,161 उम्मीदवार पास हुए हैं और यूपीएससी सिविल सेवा मेन्स परीक्षा में बैठने के पात्र हैं. यह परीक्षा चयन प्रक्रिया का लिखित चरण है. मुख्य परीक्षा के बाद, उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार दौर होगा.

एग्जाम में क्या ले जाना है औऱ क्या नहीं?

उम्मीदवारों को एग्जाम में एडमिट कार्ड के साथ-साथ एक आईडी प्रूवे लेकर जाना है. एडमिट कार्ड में आपकी फोटो होनी चाहिए.

एग्जाम के लिए एंट्री समय से पहुंचे, रिपोर्टिंग टाइमिंग 8.30 है सेकेंड शिफ्ट वालों के लिए 2 बजे है. इसके बाद उम्मीदवारों को परमिशन नहीं दी जाएगी.

युपीएससी ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइनल, स्मार्ट वॉच, पीजर, गैजेट्स स्टोरेज डिवाइस, कैमरा और कॉम्यूनिकेशन आदि लेना जाना बिल्कुल मना है. ऐसा करने पर एक्शन लिया जा सकता है.

एग्जाम हॉल में बैग, महंगा सामान न लाएं क्योंकि आयोग की तरफ से इसे रखने का इंतजाम नहीं किया गया है.

एग्जाम में आप केवल पेन, पेंसिल पानी की बोलत ले जा सकते हैं.

लड़कियों को किसी भी तरह का मेटल की ज्वेलरी नहीं पहननी है, हल्के कपड़े पहने.

ये भी पढ़ें-Hindi Poem: 'शहनाई की गूंज से जब सुबह-ए बनारस सजता था', बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि पर पढ़ें रश्मि गुप्ता की ये खूबसूरत कविता