स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान बैकफ्लिप करते हुए मुंह के बल गिरा मशहूर सिंगर, दर्द से करहा गया..फिर भी पूरा किया शो

Famous Singer d4vd: न्यूयॉर्क के 20 साल के मशहूर सिंगर और लिरिसिस्ट d4vd (जिनका असली नाम डेविड है) कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करते समय स्टेज पर बुरी तरह गिर गए. बताया जा रहा है कि यह उनकी कोचेला में पहली परफॉर्मेंस थी, जहां स्टेज पर बैकफ्लिप करने के दौरान वह पीठ के बल गिर गए. हजारों दर्शकों के सामने हुए इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बुरी तरह दर्द से कराहते नजर आ रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

D4vd tried doing a flip during his Coachella performance and accidentally face planted 😭 pic.twitter.com/dSWZ2z1LD6