एयरपोर्ट पर खुले Matrimony स्टोर, फोटो हुई वायरल तो सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, लोग बोले- फ्लाइट से उतरते ही अगर शादी का मन करे तो…

Airport Par Matrimony Store: इंटरनेट पर इन दिनों एयरपोर्ट से जुड़ी एक तस्वीर धड़ल्ले से वायरल हो रही है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. वायरल हो रही इस फोटो में एयरपोर्ट पर एक मैट्रिमोनी स्टोर नजर आ रहा है, जो इन दिनों हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. एयरपोर्ट पर अब तक आपने कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट से लेकर किताबों की दुकान तक तमाम तरह के स्टोर देखें होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एयरपोर्ट पर सफर के दौरान कोई मैट्रिमोनी स्टोर देखा है? अगर आपका जवाब न है तो वायरल हो रहे इस पोस्ट को एक बार जरूर देख लें.

सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में मैट्रिमोनी स्टोर (Matrimony Store At Airport) देखा जा सकता है, जिस पर यूजर्स के एक से बढ़कर एक रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. दरअसल, हाल ही में चेन्नई एयरपोर्ट पर शख्स को कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसने इंटरनेट पर एक अलग ही बहस छेड़ दी. एक सोशल मीडिया यूजर का दावा है कि यह स्टोर चेन्नई एयरपोर्ट पर खुला है. माइक्रो ब्लागिंग वेबसाइट X पर इस पोस्ट को @RajatDutta13 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 2 लाख 27 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं, जबकि 5 हजार से अधिक लोगों ने पोस्ट को लाइक किया है.

यहां देखें पोस्ट

Genuinely want insights behind having a Bharat matrimony counter at an airport. pic.twitter.com/A6jM4rwG4F