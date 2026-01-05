इतिहास का सबसे दुर्लभ केस, एक-दूसरे के दुश्मन बने इंसान के 2 चेहरे, कहानी का अंत रुला देगा

Two Faced Edward Mordrake : एडवर्ड मोर्ड्रेक (Edward Mordake) को लेकर दावा किया जाता है कि वह 19वीं सदी का एक रईस अंग्रेज था. कहा गया कि वह बेहद हुनरमंद संगीतकार था, मगर उसकी जिंदगी एक भयानक श्राप से बंधी थी. उसके सिर के पीछे एक दूसरा चेहरा था. यह चेहरा बोल नहीं सकता था, लेकिन हंस सकता था, रो सकता था और अजीब आवाजें निकालता था. 1895 में Boston Sunday Post में छपी एक रिपोर्ट ने इस कहानी को पहली बार दुनिया के सामने रखा. इसके बाद 1896 की मशहूर मेडिकल किताब Anomalies and Curiosities of Medicine में भी इस केस का जिक्र किया गया, जिससे यह किस्सा और रहस्यमयी बन गया.

'वो चेहरा रात में मुझसे बातें करता है' (man with two faces story)

कहानी के मुताबिक, एडवर्ड ने डॉक्टरों से गुहार लगाई थी कि उस 'शैतानी चेहरे' को हटा दिया जाए. उसका दावा था कि वह चेहरा उसे जहन्नुम की बातें सुनाता है और उसकी रूह को कचोटता है. मगर उस दौर में ऐसी सर्जरी नामुमकिन थी. आखिरकार, 23 साल की उम्र में एडवर्ड ने खुदकुशी कर ली.

कहा जाता है कि उसने मरने से पहले वसीयत लिखी थी कि उसके शव से उस चेहरे को अलग कर कहीं दूर दफना दिया जाए, ताकि मौत के बाद भी वो उसे परेशान न करे.

मेडिकल सच या साहित्यिक धोखा? (medical anomalies history)

आज के इतिहासकार और फैक्ट-चेकर्स मानते हैं कि यह कहानी ज्यादातर एक urban legend है, जिस 'Royal Scientific Society' का जिक्र लेखों में है, वैसी कोई संस्था उस दौर में थी ही नहीं. साथ ही, इस केस की कोई प्रामाणिक फोटो या मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कहानी लेखक चार्ल्स लोटिन हिल्ड्रेथ की कल्पना हो सकती है, जो साइंस-फिक्शन और रहस्यमयी लेखन के लिए मशहूर थे.

फिर भी क्यों जिंदा है यह कहानी? (Edward Mordake real or myth)

दिलचस्प बात यह है कि मेडिकल साइंस में Craniofacial Duplication और Craniopagus Parasiticus जैसी बेहद दुर्लभ स्थितियां वाकई मौजूद हैं. भारत में 2008 में जन्मी लाली सिंह इसका उदाहरण थीं. शायद इन्हीं सच घटनाओं ने मोर्ड्रेक की कहानी को जमीन दी.

टीवी सीरीज American Horror Story और वायरल वैक्स व पेपर-मेशे मूर्तियों ने इस मिथक को नई जान दे दी. यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर 'मेडिकल केस' सच नहीं होता, लेकिन हर मिथक पूरी तरह झूठ भी नहीं होता. फैक्ट और फिक्शन की यह महीन लकीर ही इसे इतना रहस्यमयी बनाती है.

ये भी पढ़ें:- समंदर में खून जैसी लाल चमक! पायलट ने जो देखा, उसने पूरी दुनिया को डरा दिया

ये भी पढ़ें:-महामानव बन रहे जोमैटो के CEO! दीपिंदर गोयल की कनपटी पर लगा ये डिवाइस क्या है?