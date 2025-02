तेज़ रफ्तार ट्रेन को आते देख रेल ट्रैक पर खड़ी SUV से उतरकर भागा ड्राइवर, आगे जो हुआ, भयानक मंज़र देख कांप उठेगी रूह

यूटा के लेटन से एक भयानक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक पैसेंजर ट्रेन द्वारा एक एसयूवी को कुचलते हुए दिखाया गया है. इस दौरान गाड़ी में बैठे ड्राइवर के साथ क्या हुआ, ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं. दिल थाम देने वाला यह पल, सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, तब से एक्स पर वायरल हो रहा है, जिसे 13 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है.

@CollinRugg द्वारा शेयर किए गए फुटेज में एसयूवी को रेलवे क्रॉसिंग के पास आते हुए दिखाया गया है जब वर्निंग लाइट चमक रही थी और बैरियर गेट नीचे गिरा हुआ था. रुकने के बजाय, ड्राइवर आगे बढ़ गया और गेट से बाल-बाल बच गया और पीछे के पहिये पटरी पर ही रुक गए. खतरे को भांपते हुए ड्राइवर ने कार को पीछे मोड़ने का प्रयास किया लेकिन गेट आर्म से टकराकर अगले पहिए पटरी पर फंस गए. ट्रेन के उसमें घुसने से कुछ ही क्षण पहले वाहन को हटाने की कोशिश में उन्होंने एसयूवी से उतरने से पहले गेट को पीछे धकेलने की कोशिश की.

केएसएल-टीवी से बात करते हुए, यूटा ट्रांजिट अथॉरिटी (यूटीए) के सार्वजनिक सूचना अधिकारी गेविन गुस्ताफसन ने इस घटना को दुर्भाग्य बताया, इस बात पर जोर दिया कि कोई भी घायल नहीं हुआ. उन्होंने फॉक्स न्यूज को बताया, "वीडियो देखना और यह कहना आसान है कि ड्राइवर को आगे बढ़ना चाहिए था या गेट तोड़ देना चाहिए था, लेकिन उस पल में, वे सदमे में थे." रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि ड्राइवर सुरक्षित बच गया, लेकिन दुर्घटना में ट्रेन को 100,000 डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ.

देखें Video:

NEW: Utah driver jumps out of their car at the last moment before the vehicle is demolished by an oncoming train in Layton, Utah.



Hear me out... the individual could have just driven forward.



A white SUV could be seen getting rear-ended as it quickly came to a stop as the… pic.twitter.com/yLy2fZUinY