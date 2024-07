Beach पर मौज कर रहे लोगों पर ड्रैगन फ्लाई का अटैक, हालत हुई खराब, डर से भागते दिखे टूरिस्ट्स

सोचिए क्या हो जब आप बीच किनारे फैमली या फिर अपने किसी समवन स्पेशल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हों और तभी कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की हो तो यकीनन आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे. हाल ही में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला अमेरिका में स्थित रोड आइलैंड के मिस्क्वामिकट बीच पर, जहां ड्रैगन फ्लाई ने बीच पर मजे कर रहे लोगों की हालत खराब कर दी. ड्रैगन फ्लाई के झुंड के अटैक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, ड्रैगन फ्लाई एक तरह का हवा में उड़ने वाला कीड़ा होता है, लेकिन अगर वो एक साथ झुंड में अटैक कर दें तो यकीनन किसी भी हालत खराब कर सकते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही डरावना वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें कीड़ों का एक झुंड अमेरिका में स्थित रोड आइलैंड के मिस्क्वामिकट बीच पर हमला बोलते नजर आ रहा है, जिसमें सुपरसाइज्ड ड्रैगनफ्लाइज आक्रमक होते नजर आ रहे हैं. इस दौरान वहां मौजूद टूरिस्ट्स को कीड़ों से बचने के लिए छिपते हुए भी देखा जा सकता है. वीडियो में कुछ लोग कीड़ों के इन झुंड से डरकर समुद्र तट से दूर भागते भी नजर आ रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

